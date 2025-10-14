Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia recortes de impuestos para residentes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció recortes de impuestos para quienes forman parte del programa Mitchell-Lama, así como para los habitantes de la cooperativa Penn South en Manhattan. Esta medida, que forma parte del presupuesto estatal 2026, permitirá a casi 102.800 hogares en la ciudad pagar menos impuestos sobre la vivienda.

Según un comunicado oficial, Hochul firmó este martes una ley que permite a la ciudad de Nueva York aprobar reducciones de impuestos locales, gracias al plan financiero del 2026, que redujo a la mitad los impuestos para estos hogares. Se estima que esta iniciativa ahorrará hasta 50 millones de dólares anuales a los residentes de Mitchell-Lama, y el presupuesto también autoriza a otros gobiernos locales a ofrecer beneficios fiscales similares fuera del estado.

“Con la inflación, impulsando el costo de la vivienda en todo Estados Unidos, mi administración está reduciendo los impuestos a la mitad para los residentes de Mitchell-Lama en la ciudad de Nueva York, manteniendo el dinero en los bolsillos de casi 100 mil hogares trabajadores. Desde que asumí el cargo, el estado ha invertido casi US$500 millones en Mitchell-Lamas a nivel estatal para preservar más viviendas asequibles para los neoyorquinos de clase media”, detalló la gobernadora.

La legislación (A8651A/S7780B) permite a la ciudad de Nueva York ofrecer alivio fiscal a Penn South, la única cooperativa del Artículo V de la Ley Mitchell-Lama, que mantiene reglas especiales para preservar la asequibilidad de sus viviendas.

Según el comunicado, este complejo enfrenta un aumento en los costos operativos que podría afectar la calidad de sus instalaciones y la asequibilidad futura para los residentes. Ante la escasez de vivienda asequible, la medida contribuirá a preservar su sostenibilidad a largo plazo.

Ante el aumento de los costos, la líder estatal aseguró que las propiedades Mitchell-Lama supervisadas por el estado contarán con los recursos necesarios para realizar inversiones clave. De esta forma, se destinaron aproximadamente US$500 millones para apoyar estas unidades en Nueva York.

Hasta la fecha, el proyecto de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) reconstruyó 24.000 unidades e invirtió US$265 millones para mantener la oferta de vivienda asequible.

Además, el presupuesto del 2025 asignó US$80 millones adicionales para el Programa de Preservación de Mitchell-Lama, mientras que el del año fiscal 2026 incluyó US$140 millones en nuevos fondos estatales para mejoras en estas propiedades y US$110 millones destinados específicamente a la ciudad de Nueva York.

Qué es el programa Mitchell-Lama

El programa Mitchell-Lama ofrece viviendas asequibles en alquiler y cooperativas para familias de ingresos medios y moderados. Fue creado en 1955 por el senador estatal MacNeil Mitchell y el asambleísta Alfred Lama. Desde su inicio, subsidió la construcción de 269 desarrollos y sumó más de 105 mil departamentos destinados a hogares de ingresos medios, de acuerdo con NYC Housing Preservation & Development.

Cada desarrollo requiere que las solicitudes se presenten de manera individual, ya que no existe un listado de aplicaciones. Sin embargo, es posible postularse a más de un complejo al mismo tiempo. Los departamentos Mitchell-Lama se venden o alquilan a través de registros de espera mantenidos por cada proyecto. Para solicitarlos, se debe contactar directamente al agente administrador y solicitar la aplicación.