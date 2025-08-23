Nuevas vacantes de trabajo en Utah y ofrecen hasta US$56 por hora: buscan esquiadores por temporada invernal

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó ofertas laborales para las personas interesadas en trabajar de forma temporal en el estado de Utah. Una de las más atractivas es la que presentó un resort de esquí, el cual paga hasta US$56 por hora.

Utah busca trabajadores temporales para un resort de esquí

En 2018, el gobierno de EE.UU. lanzó la plataforma Seasonal Jobs, la cual publica ofertas de trabajo temporales y estacionales en todo el país. Las vacantes que comparte el sitio están disponibles para ciudadanos estadounidenses, así como para personas que cuenten con visas de trabajo H-2A y H-2B.

Los instructores atenderán a personas de todas las edades y niveles (Facebook/Deer Valley Resort)

Una de las ofertas más llamativas en Utah es la de instructor de esquí en Deer Valley Resort, ubicado en Park City. De acuerdo con la convocatoria en Seasonal Jobs, el pago va de US$26 a US$56,40 por hora.

El resort busca a 40 personas que tengan disponibilidad de trabajar a tiempo completo de 08.30 a 16.30 hs. En total, se laborarían 35 horas a la semana como instructor de esquí nivel 3.

La fecha de inicio del empleo es el 15 de noviembre de 2025 y el periodo finalizará el 19 de abril de 2026.

Entre las responsabilidades que cumplirán los candidatos seleccionados se encuentran:

Enseñar esquí alpino a estudiantes de cualquier edad y nivel de habilidad .

. Utilizar la metodología de enseñanza PSIA/AASI .

. Seguir los códigos de seguridad de montaña para planificar, organizar e implementar proyectos de zonas apropiadas para cada lección impartida.

Qué requisitos se necesitan para trabajar como instructor de esquí en Utah

Para convertirse en instructor de esquí en Deer Valley Resort es necesario contar con al menos nueve meses de experiencia previa. Los requisitos específicos para cumplir con el perfil son:

Según su rendimiento, los instructores del resort podrían recibir un aumento salarial (Pixabay)

Certificación PSIA Alpine de nivel 3 o equivalente extranjero.

o equivalente extranjero. 1500 horas de experiencia como maestro de esquí alpino.

como maestro de esquí alpino. Aprobar la verificación de antecedentes realizada por el área de recursos humanos.

realizada por el área de recursos humanos. Participar en una prueba de antidoping al azar.

La convocatoria en Seasonal Jobs detalló que quienes sean contratados por Deer Valley Resort deberán cumplir con un periodo de capacitación y trabajarán en fines de semana, así como en días festivos.

El salario por hora dependerá de la experiencia y los méritos que demuestre cada empleado. También existe la posibilidad de recibir un aumento salarial basado en el rendimiento y el tiempo extra se paga entre US$39 y US$84,60 por hora.

Entre los beneficios que reciben los empleados de Deer Valley Resort se encuentran:

Un bono de hasta el 5% para la próxima temporada invernal de acuerdo con sus habilidades durante el trabajo.

para la próxima temporada invernal de acuerdo con sus habilidades durante el trabajo. Acceso a comidas con un costo de US$3,50.

con un costo de US$3,50. Descuentos entre el 10% y 20% en los servicios del resort.

Los interesados en aplicar para esta vacante deben comunicarse al número telefónico +14356456635, o bien enviar un correo electrónico a khammel@deervalley.com.

Otras ofertas de empleos temporales en Utah

Según una revisión realizada el 20 de agosto de 2025, actualmente en la plataforma de Seasonal Jobs existen 57 ofertas de trabajos temporales en Utah.

El empleo temporal con el salario más alto en Utah es el de piloto de helicóptero (Unsplash/Cristian Grecu)

La mayoría de los empleos disponibles cuentan con salarios que rondan los US$17 por hora, pero hay algunas vacantes que ofrecen cantidades de dinero similares o incluso superiores a la del resort de esquí.

Algunas de esas ofertas laborales que pagan por hora son: