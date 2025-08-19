La CBP reveló qué hay que decir en la entrevista con los agentes de inmigración para evitar problemas al entrar a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) publicó una serie de directrices que debe tener en cuenta una persona al ingresar a Estados Unidos. De esta manera, buscan “proteger la integridad de las fronteras” y agilizar el proceso de ingreso al país.

El paso a paso que debe tener en cuenta una persona al ingresar a EE.UU.

De acuerdo con la agencia, la persona debe tener en cuenta tres factores al momento de ingresar a Estados Unidos:

Inspección primaria : los oficiales de la CBP revisan los documentos de viaje y hacen preguntas sobre el viaje en sí . Si todo está en regla, se puede ingresar al país norteamericano.

: los oficiales de la CBP revisan los documentos de viaje y . Si todo está en regla, se puede ingresar al país norteamericano. Inspección secundaria: si el agente necesita información adicional, se llevará a cabo un interrogatorio más detallado acompañado de un estudio exhaustivo de los documentos.

si el agente necesita información adicional, acompañado de un estudio exhaustivo de los documentos. Inspección del equipaje: los agentes revisan la declaración de aduanas en busca de artículos prohibidos o no declarados.

La CBP puede inspeccionar el equipaje de los pasajeros para evitar la entrada de algunos productos como productos agrícolas no declarados, verduras o frutas Instagram/@cbpfieldops

En relación con este último punto, la agencia comenzó a implementar el programa de Inspección Remota de Equipaje Internacional (IRBS, por sus siglas en inglés). Esto permite a los agentes analizar desde EE.UU. las imágenes en rayos X tomadas en el aeropuerto de origen, incluso antes de aterrizar en territorio estadounidense.

Recomendaciones de la CBP para la entrevista con los agentes de inmigración

La CBP recomienda a las personas que quieren ingresar a EE.UU. que respondan “con honestidad” a las preguntas de los agentes oficiales para así garantizar un “proceso sin problemas”.

La agencia instó a los usuarios a declarar con honestidad sus artículos para evitar el ingreso de productos restringidos en el país norteamericano Instagram/@cbpfieldops

Asimismo, la agencia instó a que cada pasajero declare sus artículos con “precisión y honestidad”. De no hacerlo, se puede someter a multas iniciales que pueden rondar los US$300. En casos de gravedad, la tarifa puede subir hasta los US$10 mil.

“Declaren sus artículos con honestidad. Esto ayuda a garantizar un proceso sin complicaciones, a la vez que protege la integridad de nuestras fronteras. Gracias por su cooperación", expresó la agencia a través de su cuenta de Instagram.

Los documentos que debe tener una persona antes de viajar a Estados Unidos

El primer elemento que revisan los agentes de inmigración son los documentos de identidad de cada pasajero. Es por ello que la CBP insta a los usuarios a tener consigo todos sus papeles previo a viajar a EE.UU.

La CBP insta a los usuarios a contar con todos los documentos necesarios para viajar a EE.UU. Esto incluye pasaporte vigente y visado de turista B-2 en caso de que no forme parte del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) Wavebreak Media LTD - Freepik

“Consejo: lleva todos los documentos requeridos”, alertó la agencia en una de sus publicaciones en redes sociales.

Los requisitos para ingresar a Estados Unidos como turista difieren por país. Sin embargo, las condiciones generales se organizan de la siguiente manera, según USA.gov:

Pasaporte vigente.

Visa de turista tipo B-2 en el caso de los que no forman parte del Programa de Exención de Visas ( VWP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Formulario I-94 para registrar la entrada y salida del país.

Otras solicitudes a tener en cuenta son demostrar solvencia económica suficiente para cubrir la estadía, no tener antecedentes de inadmisibilidad -tales como violaciones a las leyes migratorias del país norteamericano- y presentar reserva o comprobante de alojamiento durante el viaje.