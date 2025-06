Pasó de ser mesero a abrir un restaurante latino que está entre los 3 mejores de Utah: el secreto detrás del éxito

La vida de Steven, un migrante colombiano que vive en Estados Unidos, cambió por completo en apenas dos años. Pasó de trabajar como mesero a tener un exitoso restaurante latino. Junto con su esposa crearon Pork ‘n Roll, un local de comidas rápidas que acaba de ser distinguido como uno de los tres mejores de Utah.

De mesero a tener un restaurante: la historia de un migrante colombiano en Utah

A través de un video que compartió en TikTok, Steven contó cómo con esfuerzo y trabajo logró montar un negocio exitoso en apenas dos años. “Pasé de ser mesero a ser el dueño de uno de los mejores restaurantes latinos de Utah”, resaltó.

Si bien él es el chef principal y el alma mater del restaurante Pork ‘n roll, un local de comidas rápidas con sabores latinos ubicado en Draper, Utah, el mérito no es solo suyo. “No hubiese sido posible sin el apoyo de mi esposa”, reconoció.

Según relató, todo comenzó sobre ruedas. En 2023, Steven y su esposa abrieron un food truck al sur del condado de Salt Lake, al que bautizaron Metball. Allí crearon el concepto de lo que más tarde se transformó en su restaurante: hamburguesas y comidas rápidas con identidad latina.

“No queríamos ser el típico carrito de comida. Entendimos que la gente conecta con un lugar que ofrece experiencia e innovación, desde los platos hasta el servicio”, explicó.

La pareja no tenía experiencia previa en gastronomía. “Fuimos aprendiendo en el camino, equivocándonos muchas veces. Y aun así seguimos paso a paso”, recordó. El éxito de aquel food truck les permitió crecer y un año después, en 2024, inauguraron su primer restaurante.

Porco, el “cerdito rockero” que lo cambió todo

Steven relató que su food truck dio un salto gracias a una idea: crear una mascota corporativa. Porco, el cerdito con aires de estrella de rock, gafas oscuras y rebelde, se convirtió en el ícono de la marca y los ayudó a diferenciarse en el mercado.

"Porco", la imagen que los ayudó a crecer Instagram: @porknrollut

La idea fue un éxito. “Abrimos un restaurante en Draper, ampliamos nuestro menú y ahora para muchos somos su lugar favorito”, comentó con orgullo

Así se convirtieron en uno de los tres mejores restaurantes de Utah

El crecimiento de Pork ‘n Roll fue explosivo. Desde su apertura en Draper, Steven y su equipo vendieron más de 20.000 hamburguesas, muchas de ellas inspiradas en sabores latinos. La carta combina ingredientes tradicionales con recetas originales: ofrecen desde las clásicas hamburguesas con papas fritas, hasta empanadas, chicharrón, plátanos fritos y chevy chicharrón, entre otros platos.

En 2025, el local fue destacado como uno de los tres mejores restaurantes latinos de Utah, por el ranking Best of Salt Lake. “Es el resultado de muchas horas de trabajo y de no rendirnos, aunque a veces diera miedo”, remarcó Steven, quien destacó que “todo nació con una idea y las ganas de hacerla realidad”.