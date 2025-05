¿Por qué el salario mínimo en Utah no aumenta desde hace 17 años?: a cuánto está en 2025

Desde el comienzo de 2025, muchas entidades de Estados Unidos confirmaron el aumento a sus salarios mínimos. En el caso específico de Utah, la duda persiste en algunos residentes debido al tipo de trabajo, a la legislación actual y a la situación en sus territorios vecinos.

Utah no tiene una legislación estatal que establezca un salario mínimo propio Pexels

¿Va a aumentar el salario mínimo en Utah este 2025?

​Hasta abril de 2025, el salario mínimo en Utah permanecía en US$7,25 por hora, igual al salario mínimo federal e igual a la cifra que se proyectó en 2024. En general, este monto no cambia desde 2008 y, al menos hasta el momento, no existen planes oficiales para aumentarlo en el futuro cercano. ​

Según datos verificables mediante el Departamento de Trabajo de EE.UU., otros estados que no aumentaron su salario mínimo en 2025 son Alabama, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia, Oklahoma, Wyoming y Texas. Dichas entidades no solo no promovieron un aumento del sueldo mínimo, sino que mantienen la cifra federal de US$7,25 por hora.

Los empleados que reciben propinas pueden recibir un salario base de US$2,13 por hora, siempre y cuando sus propinas les permitan alcanzar el mínimo federal Pexels

¿Por qué no aumenta el salario mínimo en Utah pese a las legislaciones propuestas?

Si bien existieron iniciativas legales para incrementar el salario mínimo en Utah, ninguna fue aprobada en su momento. Destaca, por ejemplo, que en el año 2021 la representante estatal Clare Collard presentó el proyecto de ley HB284 para elevar el salario mínimo a US$12 por hora, lo cual se aplicará paulatinamente en un período de cuatro años hasta alcanzar los US$15 por hora.

En su momento, el proyecto de ley fue asignado al Comité de Negocios y Trabajo de la Cámara de Representantes. Y pese al apoyo recibido por parte de la comunidad, el comité decidió archivar la propuesta en febrero de 2021, lo que impidió que avanzara al pleno de la Cámara para su votación definitiva.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2021, la iniciativa fue oficialmente retirada del expediente legislativo, lo cual marcó su rechazo formal. Si bien los registros detallados de la votación para el rechazo no están disponibles para el público, la decisión de archivar el proyecto refleja la falta de apoyo suficiente para que una propuesta similar reluzca en el corto plazo.

Mientras estados vecinos como Colorado aumentan el salario anualmente, Utah no tiene ninguna fórmula automática para subirlo iStock

¿Qué significa para los trabajadores de Utah que el salario mínimo no aumente desde 2008?

Aunque Utah no se considera un “estado pobre” y se caracteriza por altas tasas de natalidad y de empleo en todos los sectores, Collard y sus aliados argumentaron en el pasado que el salario mínimo de la entidad representaba una “desconexión con la realidad”, así como con el alto costo de vida.

Dado que los trabajadores que ganan el salario mínimo en Utah continúan con US$7,25 por hora, su ganancia anual promedio oscila los US$15.080. Lo anterior, representa un ingreso que está por debajo del umbral de pobreza para una familia de dos personas en EE.UU., según estimaciones de Minimum-Wage.org

Ciudades como Salt Lake City todavía intentan impulsar sus propias iniciativas para un salario mínimo más alto Freepik

En estimaciones complementarias, se estima que para mantener cómodamente a una familia de cuatro personas en Utah se requeriría de un ingreso anual de US$128.484 USD. Sin embargo, en la actualidad, el ingreso medio de la población (al contemplar salarios mínimos y superiores a este) es de US$98.336.

Para determinar el cálculo anterior, instancias especializadas como GoBankingRates se basan en el concepto de “salario digno”, el cual representa un ingreso que sirva para cubrir gastos básicos como vivienda y alimentación, pero también, contempla el dinero que se gasta en atención médica, transporte y actividades de ocio. En Utah, el desglose promedio anual para estos gastos quedaría de la siguiente forma: