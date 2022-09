Vende bebidas en el Central Park y dice ganar más de 4000 dólares por semana: “Se nota que estamos en New York”

Un migrante ecuatoriano de 57 años se volvió viral en las redes sociales tras revelar la exorbitante cantidad que puede ganar en un fin de semana solo con la venta de bebidas en Central Park, Nueva York. A pesar de que el video se publicó por primera vez el 23 de mayo en las redes sociales, en esta última semana la historia de este hombre cobró relevancia entre quienes lo llenaron de elogios y hasta por parte de los que reaccionaron con incredulidad a sus ganancias.

La historia la compartió el influencer español Sergio Begueria quien estaba en el Central Park cuando se encontró con el migrante y le hizo algunas preguntas para conocer un poco más de su negocio, desde hace cuánto tiempo estaba allí hasta cuál era su percepción económica. El hombre le respondió que llevaba 35 años en el lugar, pero no fue este periodo tan largo el que dejó sorprendidos a muchos, sino el dinero que obtenía. “Si vengo un sábado y domingo y está bueno, en dos días me meto de 4000 a 5000 dólares”, aseguró el vendedor.

Sergio Begueria tiene más de 60.000 seguidores en Instagram @Sergiobegueria

Este no sería su único negocio, ya que los otros días conduce camiones para dos empresas que le pagan al año 160.000 dólares. “Yo tengo trabajo. Manejo camiones para dos compañías, uno seis días y el otro cinco días. Después de mi trabajo, aquí llegó durante la semana de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los sábados y domingos como no trabajo en uno de esos, tengo tiempo de venir aquí a las 2 de la tarde”, añadió.

Una meta para el migrante ecuatoriano

Asombrado quizá con la falta de descanso del hombre, el español le preguntó si no le parecía demasiado, a lo que él aseguró que no y que no descansaría hasta poder comprar un departamento como los que hay en esta ciudad de los rascacielos.

“No voy a descansar hasta cuando yo tenga por lo menos un building de esos de ahí”, sentenció.

El influencer remató al final: “Como se nota que estamos en Nueva York con gente muy ambiciosa”, y el hombre le contestó: “Muy ambiciosa”.

Una historia “increíble”

En Instagram, en los comentarios de la publicación original, la comunidad virtual también sacó sus conclusiones y hasta el desglose de sus gastos: “Técnicamente está bien, pero como que las cuentas no cuadran. Podrá vender los 4000 dólares, pero de ahí tiene que pagar mínimo 3500 de insumos. Tal vez gana 500 por día. Los 160.000 al año obvio que tiene que pagar donde vive, lo que come. Guardaré este video y si vivo en 35 años más veré si logró su edificio. Mi padre gana menos que eso y tiene ya unos apartamentos y varias propiedades y sí nos veía entre semana y nos dedicaba los fines. Así que para mí no es historia de éxito”, compartió una persona.

Otras, agregaron: “Sin que se diera cuenta mi amigo español, el ecuatoriano le vendió algunos 500 dólares en dos cervecitas y unas botanitas, así como un buen rollo para que se creyera de su emprendimiento”, “Luego con 70 años ya disfrutas de todo lo conseguido”. Incluso algunos más reflexionaron sobre el verdadero valor de lo material: “Admiro su actitud, pero he aprendido que el dinero no es lo más importante, el tiempo que te dedicas a ti y tu familia no tiene precio. Justo por eso, trato de no endeudarme mucho para poder trabajar lo justo y necesario y tener más tiempo para mí”, fueron algunas de las reacciones que le dejaron.