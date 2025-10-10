Venezuela vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en Miami

Después de quedar fuera de toda posibilidad de clasificar al Mundial 2026, la selección de Venezuela se enfrentará a Argentina, el actual campeón del mundo y líder absoluto de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El duelo se jugará como parte de la fecha FIFA de octubre, en territorio estadounidense.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso entre Venezuela y Argentina

El encuentro entre Venezuela y Argentina se disputará el viernes 10 de octubre de 2025 , en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida , a partir de las 20:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) .

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de FIFA+, Sky Sports y Fanatiz, según informó DAZN.

La Selección Argentina también jugará otro amistoso en suelo estadounidense el martes 14 de octubre, frente a Puerto Rico, también en Miami.

Cómo llegan Venezuela y Argentina al amistoso de fecha FIFA

La albiceleste viene en uno de sus mejores momentos después de obtener 38 puntos y quedar como líder absoluto de la tabla de su región, y de obtener su pase directo a la Copa Mundial del próximo año, que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, la Vinotinto llega a este partido amistoso de fecha FIFA tras la decepción de quedar a un paso de calificar para el repechaje intercontinental, al perder en el último duelo contra Colombia, lo que le permitió a Bolivia escalar y arrebatarle el boleto a la repesca.

Convocados de Argentina y Venezuela para el partido amistoso

Ya casi está todo listo para que Venezuela vuelva a enfrentarse a Argentina después de cruzarse en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, donde la albiceleste se impuso a la Vinotinto.

Ambas escuadras ya tienen su listado de convocados para disputar sus próximos partidos amistosos de fecha FIFA. Estas son las listas de cada país:

Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono. Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Venezuela