Venezuela vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en Miami
Además de la Vinotinto, la albiceleste jugará otro amistoso en el país norteamericano contra Puerto Rico
Después de quedar fuera de toda posibilidad de clasificar al Mundial 2026, la selección de Venezuela se enfrentará a Argentina, el actual campeón del mundo y líder absoluto de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El duelo se jugará como parte de la fecha FIFA de octubre, en territorio estadounidense.
A qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso entre Venezuela y Argentina
- El encuentro entre Venezuela y Argentina se disputará el viernes 10 de octubre de 2025, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a partir de las 20:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).
- Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de FIFA+, Sky Sports y Fanatiz, según informó DAZN.
La Selección Argentina también jugará otro amistoso en suelo estadounidense el martes 14 de octubre, frente a Puerto Rico, también en Miami.
Cómo llegan Venezuela y Argentina al amistoso de fecha FIFA
La albiceleste viene en uno de sus mejores momentos después de obtener 38 puntos y quedar como líder absoluto de la tabla de su región, y de obtener su pase directo a la Copa Mundial del próximo año, que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
Por su parte, la Vinotinto llega a este partido amistoso de fecha FIFA tras la decepción de quedar a un paso de calificar para el repechaje intercontinental, al perder en el último duelo contra Colombia, lo que le permitió a Bolivia escalar y arrebatarle el boleto a la repesca.
Convocados de Argentina y Venezuela para el partido amistoso
Ya casi está todo listo para que Venezuela vuelva a enfrentarse a Argentina después de cruzarse en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, donde la albiceleste se impuso a la Vinotinto.
Ambas escuadras ya tienen su listado de convocados para disputar sus próximos partidos amistosos de fecha FIFA. Estas son las listas de cada país:
Argentina
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.
- Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.
- Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Venezuela
- Porteros: José Contreras, Javier Otero, Joel Graterol y Christopher Varela.
- Defensores: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Teo Quintero, Ángel Azuaje, Yiandro Raap, Alessandro Milani, Renné Rivas y Luis Balbo.
- Mediocampistas: Bryant Ortega, Cristian Cásseres, Jorge Yriarte, Daniel Pereira, Carlos Faya, Gleiker Mendoza, Jesús Bueno, Juan Pablo Añor, Matías Lacava, Telasco Segovia, Wikelman Carmona, Ender Echenique, Gustavo Caraballo y Kervin Andrade.
- Delanteros: Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués, Kevin Kelsy y Jesús Ramírez.
