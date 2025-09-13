Es latino y revela cuánto cobra por limpiar botes de basura en Virginia: “Depende de la suciedad”

Un migrante latino, que reside en Arlington, Virginia, contó en sus redes sociales que se dedica a limpiar botes de basura para ganar “dinero fácil” en Estados Unidos y explicó cómo calcular cuánto cobrar por la limpieza de cada contenedor. “Depende de la suciedad”, aseguró.

¿Cuánto cobra un migrante por limpiar botes de basura en Virginia?

En su cuenta de TikTok, el migrante compartió cómo funciona su trabajo y reveló que cobra una tarifa estándar de entre US$15 y US$20 por cada bote, aunque depende del nivel de suciedad. “Eso si está en una condición de ‘no tan sucio, pero tampoco tan limpio’”, explicó en un video.

El joven señaló en su cuenta que también existen otras formas de cobrar el servicio a los clientes:

Ofrecer el lavado por US$30 para el primer bote y los que siguen US$15.

Lavar el primer contenedor por US$25 y los demás por US$15.

Brindar un servicio de limpieza de manera mensual o semanal: por ejemplo, de US$30 por mes; US$15 cada quincena, o por semana de US$10 a US$12.

Ofrecer una suscripción de dos lavados mensuales por US$25.

“Todo depende de en qué condiciones esté el bote de basura, de cómo ustedes trabajen y en qué área estén”, remarcó en el video.

El joven recalcó que uno de los grandes factores al definir el precio del servicio es el vecindario en el que se va a trabajar. “Si el barrio es un poco caro, ustedes también tienen que cobrar un poco más alto, pero si el barrio es como de clase media, entonces se tienen que acomodar a sus precios”, aclaró.

Para determinar el precio del servicio se debe considerar el barrio residencial y la suciedad de los botes TikTok bubblesc.s

Cómo lavar botes de basura: paso a paso

Gran parte de los videos que comparte el joven latino en su cuenta de TikTok son sobre su emprendimiento de limpieza denominado Bubbles SC.

En un video, incluso le explicó a sus seguidores cómo comenzar su propio negocio y qué hace para limpiar los botes de basura. El migrante utiliza una hidrolavadora económica y diferentes productos de limpieza para trabajar. El paso a paso consiste en:

Rociar los productos químicos alrededor de todo el contenedor, como cloro y un limpiador concentrado multiuso.

Sumar el desinfectante en el interior del bote.

Agregar agua dentro del contenedor para mezclar los líquidos de desinfección y remover la suciedad.

Refregar las manchas de la parte exterior del bote.

Enjuagar con agua la parte interna del contenedor.

Agregar desodorante aromático en el interior.

Secar el bote.

La tarifa estándar del migrante en Virginia es de entre US$15 y US$20 por bote TikTok bubblesc.s

Para quienes comienzan a emprender en el mundo de los servicios de limpieza, el migrante recomendó empezar a repartir volantes para conseguir los primeros clientes. “Muchos piensan y dicen que esto realmente ya no funciona, pero sí funciona”, sostuvo en otro video.

El latino contó que imprimió 1000 folletos en un lugar económico con el objetivo de repartirlos en las puertas de diferentes casas y a las personas en menos de una semana. “Es una de las maneras que utilizó para poder hacer publicidad y es la forma de conseguir clientes y si usted está comenzando se lo recomiendo muchísimo”, apuntó.