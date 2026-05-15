Importaron productos falsos para la construcción desde China, pero la CBP los descubrió en el puerto de Virginia

Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Norfolk - Newport News, Virginia, realizaron el decomiso de un grupo de artículos para el hogar. Los integrantes del organismo localizaron a finales del mes pasado un cargamento con piezas de cerámica que presentaban marcas de certificación falsificadas provenientes de China.

Qué encontró la CBP en el puerto de Virginia durante la inspección de lavabos importados desde China

La CBP informó que el cargamento, incautado el pasado lunes 27 de abril, contaba con 93 lavabos de cerámica. El destino final de estos productos era el condado de Douglas, en el estado de Colorado. Según los datos de la autoridad, el valor estimado de mercado de los productos auténticos, en caso de contar con la validez de origen, se situaba en una cifra de 9021 dólares.

El motivo de la intervención de la CBP sobre el cargamento fue el uso no autorizado de uno de los sellos de certificación aprobados por la Asociación Internacional de Funcionarios de Fontanería y Mecánica (PMI, por sus siglas en inglés) en las diferentes piezas de cerámica.

Qué significa el sello UPC de la Iapmo detectado en los lavabos decomisados

El sello que aparecía en los lavabos era uno en forma de escudo con las siglas UPC, marca que pertenece a la Asociación Internacional de Funcionarios de Plomería y Mecánica (Iapmo, por sus siglas en inglés). Esto indica que un producto del sector de la plomería cumple con los estándares de seguridad y de desempeño del Código Uniforme de Plomería.

Esta marca se aplica a artículos como accesorios, tuberías, válvulas y otros elementos vinculados a las instalaciones de agua en las construcciones. La presencia del sello busca dar garantía a los usuarios sobre la calidad de los materiales que se instalan en las viviendas.

Los lavabos que arribaron desde China contaban con un sello erróneo de calidad CBP

Cómo investigó la CBP el cargamento chino retenido en Norfolk-Newport News

Durante la revisión de los artículos, los oficiales buscaron el número de modelo SN QC05 en el directorio de productos de la Iapmo. Ante la ausencia del modelo en la base de datos, el personal decidió retener el cargamento chino para investigarlo a mayor profundidad.

Los funcionarios de la CBP en el puerto consultaron con expertos en comercio del Centro de Excelencia y Pericia de Productos de Consumo y Comercialización Masiva. Además, se contó con la participación de la rama de cumplimiento de la propiedad intelectual de la agencia.

Tras el análisis de los especialistas, el organismo determinó que el uso de la marca UPC carecía de autorización y que la mercadería debía ser objeto de decomiso.

Cómo protege la CBP las marcas registradas en los puertos de Estados Unidos

La marca del escudo UPC de la Iapmo cuenta con un registro ante la CBP y figura en la base de datos de la agencia. Los oficiales y los expertos en comercio emplean este sistema para la aplicación de las normas sobre marcas registradas y derechos de autor en las mercancías que llegan a los puertos de EE.UU.

Los sellos buscan asegurar la protección de los derechos intelectuales en EE.UU. CBP

Los titulares de la propiedad intelectual en el país norteamericano poseen la facultad de realizar el registro de sus marcas ante el organismo para obtener la protección fronteriza. Esta herramienta permite la identificación de las violaciones a los derechos de propiedad durante el proceso de entrada de los cargamentos.