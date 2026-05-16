Cuándo terminan las clases en Virginia: el inicio de las vacaciones de verano 2026
Aunque hay fechas similares, los días exactos pueden variar según cada distrito escolar
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En Virginia, los distritos escolares funcionan como entidades independientes, lo que significa que tienen autoridad para establecer su calendario escolar. En ese sentido, aunque las clases están por terminar en todo el estado, hay algunas variaciones con respecto al día en que comenzarán las vacaciones de verano.
Cuándo es el último día de clases en los principales condados de Virginia
Padres de familia y alumnos deben informarse directamente en sus escuelas y condados con respecto a la finalización del ciclo escolar 2025-2026 para confirmar las fechas exactas.
De manera general, estos serán los últimos días de clase según lo anunciado en las páginas oficiales de los principales condados y ciudades:
- En el condado de Fairfax las clases finalizarán el próximo 17 de junio, día en que, además, se otorgará a los alumnos una salida anticipada que cada escuela determinará.
- Las escuelas públicas en Richmond concluirán clases el 29 de mayo.
- En el condado de Prince William los alumnos de escuelas públicas finalizarán clases el viernes 12 de junio.
- En la ciudad de Newport News el último día de clases será el 9 de junio.
- Las escuelas públicas en Arlington concluirán clases el 18 de junio, día en que se otorgará la salida temprana.
- En el condado de Henrico el último día de clases será el 29 de mayo.
- En Bedford el último día de clases será el 28 de mayo.
- En Pittsylvania el último día de clases está programado para el 21 de mayo.
- En Newport las vacaciones de verano iniciarán el 22 de mayo.
- En Hanover el calendario escolar indica que el último día de clases es el 29 de mayo.
- En el condado de Orange el último día de clases será el 19 de mayo.
- En Chesterfield las clases finalizan el 29 de mayo.
- En el condado de York las clases finalizan el 10 de junio.
- En Shenandoah el 27 de mayo será el último día del ciclo escolar.
Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en Virginia
Al igual que en el caso de la finalización de clases, las escuelas públicas de Virginia tienen la libertad de determinar cuándo inicia su ciclo lectivo.
Con base en lo anterior, de acuerdo con el portal del calendario escolar de Estados Unidos, la mayor parte de los condados comenzarán clases en la primera o segunda semana de agosto y finalizarán el ciclo en junio de 2027. En cualquiera de los casos, la regla que deben cumplir es brindar 180 días de instrucción.
Los períodos de vacaciones durante el próximo ciclo escolar en Virginia
Para el ciclo escolar que iniciará en agosto de 2026 se contemplan distintos períodos vacacionales, entre ellos:
- Vacaciones por el Día Acción de Gracias: están programadas del 25 al 27 de noviembre de 2026.
- Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 2 de enero de 2027.
- Vacaciones de primavera: programadas del 29 de marzo al 2 de abril de 2027.
De cualquier manera y al igual que con el inicio y fin de los ciclos lectivos, padres de familia y alumnos deben consultar directamente en sus escuelas y distritos cuáles son las fechas exactas de los períodos vacacionales, ya que estos pueden variar ligeramente.
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