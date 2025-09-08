Es colombiano, trabaja para una empresa y revela cuánto gana por limpiar contenedores: “Estaba fácil”

Un migrante colombiano, que se instaló en Estados Unidos con su familia para ahorrar y construir su casa en su país natal, contó en sus redes sociales que trabaja para una empresa de limpieza y mostró cuánto ganó por una jornada laboral de cinco horas. Le tocó asear un depósito de la firma Public Storage, que recién acababan de terminar de construir, y le pagaron 200 dólares. “Estaba fácil”, dijo al terminar la tarea.

Así fue la limpieza de un depósito en EE.UU.: la tarea del migrante colombiano

En su cuenta de TikTok (@stonewarcry2), el migrante explicó que, desde hace un año, su esposa y él son empleados de una compañía de limpieza y que los habían enviado a trabajar a un Public Storage —una empresa de depósitos— que requería sus servicios para hacer el aseo de final de obra, ya que recién habían terminado su construcción y debía quedar en condiciones para su apertura al público. "Nuestra tarea es limpiar, sacudir el polvo y trapear pisos”, relató en su clip.

Colombiano revela cuánto gana por limpiar contenedores en EEUU

Apenas llegó al lugar, mostró el enorme galpón y las decenas de contenedores metálicos vacíos que debía limpiar junto a su esposa. Aunque eran muchos depósitos, consideró que la tarea que tenía por delante no sería demasiado exigente. “Aparentemente, no se ve tan complicado, no se ve muy difícil, tiene algo de polvo, pero nada del otro mundo”, señaló.

Cómo es limpiar depósitos en EE.UU. y qué tareas incluye

Primero, contó que debían pasar unas máquinas para limpiar el piso y después tendrían que pasarles la mopa. "Mi esposa se está encargando de trapear los pisos después de que yo los barriera”, explicó, mientras señalaba el avance en los pasillos recién terminados.

La pareja tuvo que limpiar un Public Storage que recién se había terminado de construir

También señaló que las mopas que les habían dado para su labor eran muy grandes para algunos espacios de los contenedores. "No cabían en esas hendiduras, en esas ranuras, y tuvimos que coger la mopa, amarrar un trapito y limpiar", explicó. A pesar de esta dificultad, afirmó que el trabajo “quedó excelente”.

El colombiano detalló que su responsabilidad no se limitaba a los pisos, sino también a otros espacios. “También teníamos que limpiar las puertas por fuera y por dentro, como esos perfiles que ustedes ven ahí“, describió. “La verdad, no es que estén muy sucios, más que todo es el polvo y son bastantes los que tenemos que limpiar, como lo pueden ver”, relató.

Por la noche, la pareja tendría otro turno de limpieza Foto: Creada con IA

Cuánto ganaron por cinco horas de limpieza en EE.UU.

Al concluir la tarea, el migrante resumió el resultado de la jornada y precisó cuánto dinero obtuvo con su esposa. "Fueron cinco horas de trabajo y, entre los dos, logramos ganar US$200”, afirmó.

Sobre la dificultad de la labor, añadió que no les había demandado un gran esfuerzo. “Como vieron, el trabajo no era muy difícil”, dijo, y remarcó que solamente tuvieron que “sacudir y trapear”.

De todos modos, el empleado comentó que allí no terminaría su jornada laboral. Explicó que, más tarde, debía realizar un turno nocturno junto a su esposa. “Ahora vamos a descansar unas dos o tres horitas, vamos a bañarnos, a comer algo y arrancamos para el trabajo de la noche, que allí también los dos facturamos”, concluyó.