Por escapar del ICE, terminaron en la CIA: la insólita historia de los migrantes que escalaron la valla equivocada en Virginia

La desesperación por escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a un grupo de trabajadores migrantes a correr en la peor dirección posible: hacia la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Algunos treparon la valla exterior del complejo, ubicado en Langley, Virginia, y se toparon con los guardias de seguridad de uno de los sitios más custodiados de Estados Unidos.

La redada sorpresiva de ICE que desató el caos en la CIA

Este miércoles 10 de septiembre, agentes del ICE irrumpieron en una obra en construcción ubicada muy cerca del campus de la CIA, en Langley. El operativo tomó por sorpresa a los trabajadores, muchos de ellos migrantes indocumentados, que intentaron escapar de los oficiales.

Los migrantes que intentaron ingresar al predio de la CIA fueron detenidos Foto de ICE

Según publicó The New York Times, varios corrieron directamente hacia el predio de la agencia de inteligencia. Una fuente consultada por NBC agregó que algunos de ellos “intentaron escalar el anillo de cercas que rodean el complejo”.

También señalaron que el ICE no había informado a la CIA que realizaría un operativo en los alrededores, lo que generó confusión en el lugar.

El destino de los migrantes que intentaron ingresar a la CIA

Varios de los trabajadores lograron saltar la primera valla exterior, pero se toparon con una segunda cerca metálica, aún más alta. Fue allí donde algunos quedaron atrapados y terminaron detenidos por las fuerzas federales.

Las autoridades aclararon que ninguno de ellos alcanzó a acercarse a los edificios principales de la CIA. “Los trabajadores que intentaron escalar las cercas no violaron la seguridad de la sede ni representaron ninguna amenaza”, señaló la misma fuente.

Por el momento, no se dio información sobre la identidad de los detenidos ni de su estatus migratorio. Tampoco se detalló qué cargos podrían enfrentar, aunque expertos en seguridad le dijeron a The New York Times que intentar ingresar a la CIA -incluso como consecuencia de una confusión como en este caso- constituye un delito grave.

La seguridad de la CIA reaccionó de inmediato y bloqueó el acceso al predio CIA - CIA

Incidente de seguridad en la CIA: funcionarios varados en el estacionamiento

Ante el intento de ingreso de los trabajadores de la construcción, la agencia bloqueó el acceso al predio. “Como medida de precaución, la CIA cerró temporalmente el acceso a la agencia para verificar si el perímetro del campus era seguro”, indicó un informante a NBC.

La medida sorpresiva dejó varados a funcionarios de inteligencia que llegaban en sus autos al estacionamiento. Un portavoz de la CIA confirmó en un correo electrónico al medio citado que “las fuerzas del orden respondieron a un incidente de seguridad en el complejo de la agencia”, aunque no dio más detalles de lo ocurrido.

Aunque el hecho llamó la atención por lo inusual, no es la primera vez que un hecho imprevisto pone en alerta al personal de la CIA.

En marzo, un hombre armado apareció en la entrada de la agencia y, en 1993, dos empleados fueron atacados a balazos dentro de su vehículo frente al complejo.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, está comprometido con las políticas migratorias de Donald Trump (AP Foto/Steve Helber) (AP Foto/Steve Helber)

Virginia, blanco de las redadas del ICE

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Virginia se convirtió en uno de los estados más expuestos a las redadas del ICE.

Según una investigación elaborada por The Washington Post, basada en registros internos y datos recolectados a través de litigios legales, los agentes migratorios arrestaron cuatro veces más personas en los primeros meses de 2025 que en el mismo período del año anterior.

Uno de los factores que explican por qué Virginia se transformó en blanco de estos operativos es el compromiso del gobernador Glenn Youngkin con la estrategia federal de deportación. El mandatario republicano hizo de la seguridad pública un estandarte político y destinó recursos, estructura y poder institucional para respaldar al ICE.