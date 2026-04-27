Spanberger cumple 100 días como gobernadora: las leyes más importantes para migrantes que firmó en Virginia

A 100 días de haber asumido como gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger busca consolidar una imagen de gestión centrada en la estabilidad económica, la cooperación bipartidista y la protección de las familias trabajadoras. Entre nuevas restricciones a la colaboración con el ICE, mayores protecciones en escuelas y sanciones más severas para quienes se hagan pasar por agentes federales, la mandataria anticipó cuál será su enfoque frente al debate migratorio en el estado.

Qué hizo Abigail Spanberger en sus primeros 100 días como gobernadora de Virginia

Según el comunicado oficial difundido por la oficina de la gobernadora al cumplirse sus primeros 100 días en el cargo, Spanberger aseguró que su administración está completamente enfocada en construir una Virginia más segura, fuerte y asequible.

Abigail Spanberger celebró sus 100 días como gobernadora

Durante este período, firmó legislación bipartidista para reducir costos familiares, anunció más de 4700 millones de dólares en nuevas inversiones empresariales y la creación de más de 3000 nuevos empleos en todo el estado.

La gobernadora también destacó la aprobación completa de su “Affordable Virginia Agenda”, un paquete legislativo orientado a bajar los costos de vivienda, salud y energía. En su mensaje oficial, remarcó que su prioridad fue enfrentar “la crisis de asequibilidad” que afecta a las familias virginianas.

“Como gobernadora, mi trabajo es asegurarme de que siga siendo así”, dijo en el video publicado por su administración, al hablar de Virginia como el mejor lugar para criar a sus hijas. También insistió en que el trabajo de gobierno no se trata solo de políticas públicas, sino también del enfoque con el que se gobierna: “Soy pragmática, siempre lo he sido”.

Desde Richmond, su administración subrayó que más del 75% de su agenda de asequibilidad recibió apoyo tanto de demócratas como de republicanos, una señal que Spanberger utilizó para reforzar su mensaje de consenso político y soluciones prácticas.

Abigail Spanberger limita cooperación con el ICE en Virginia: qué cambió

Uno de los puntos más observados de su gestión fue la revisión de la cooperación entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Spanberger firmó las leyes HB 1441 y SB 783, que limitan los acuerdos formales entre las fuerzas policiales locales @GovernorVA

Según informó Virginia Mercury, la gobernadora firmó varias leyes migratorias y propuso cambios en otras. Este proceso cobró impulso especialmente después de haber revertido la política estatal que ampliaba la cooperación con el ICE bajo acuerdos 287(g), un mecanismo que permitía que agentes estatales trabajaran bajo dirección federal del organismo.

La decisión generó fuertes críticas de legisladores republicanos, que acusaron a Spanberger de debilitar la seguridad pública y convertir a Virginia en un “estado santuario”.

La gobernadora explicó que su orden ejecutiva no eliminó toda cooperación con autoridades federales, sino únicamente el esquema mediante el cual policías estatales quedaban bajo supervisión directa del ICE.

Según sostuvo, si existe una orden judicial o una operación conjunta válida, la coordinación continúa. “Simplemente no estamos poniendo a oficiales estatales bajo la supervisión y dirección del ICE”, afirmó.

Virginia aprueba leyes para restringir acuerdos entre policías locales y el ICE

Una de las medidas más relevantes para las comunidades migrantes fue la firma de HB 1441 y SB 783, impulsadas por el delegado Alfonso López y el senador Saddam Salim. De acuerdo con Justice for All, estas normas limitan de forma severa los acuerdos actuales y futuros entre el ICE y las agencias policiales locales de Virginia.

Abigail Spanberger firma leyes sobre reforma laboral

Las nuevas leyes imponen condiciones estrictas para cualquier colaboración formal, al exigir respeto a la Constitución, cumplimiento de la legislación estatal y la prohibición de tácticas abusivas. Además, obligan a que esas actuaciones puedan ser revisadas en tribunales de Virginia.

También restringen la colaboración informal sin una orden judicial, al reducir la asistencia no obligatoria y la comunicación voluntaria con autoridades migratorias federales.

Desde Justice for All calificaron la firma como “una enorme victoria para los derechos de los inmigrantes en Virginia”, al considerar que estas medidas evitan que recursos locales sean desviados hacia tareas de control migratorio y fortalecen la seguridad comunitaria.

Virginia protege datos de estudiantes inmigrantes frente al ICE

Otra de las leyes firmadas por Spanberger apunta directamente a proteger a estudiantes inmigrantes y sus familias. Virginia Mercury detalló que la gobernadora aprobó HB 836 y SB 491, proyectos impulsados por Sam Rasoul y la senadora Stella Pekarsky, que refuerzan la prohibición para que escuelas públicas compartan información personal con autoridades migratorias sin un proceso legal válido.

Esto significa que el ICE no podrá acceder a datos estudiantiles sin una orden judicial correspondiente, una medida que busca dar mayor tranquilidad a padres y alumnos.

Las nuevas normativas HB 836 y SB 491 prohíben que las escuelas públicas compartan información personal de alumnos con autoridades migratorias sin un proceso legal transparente @SpanbergerForVA

Virginia endurece penas contra falsos agentes de inmigración

Entre las leyes aprobadas sin modificaciones también aparece HB 1492, presentada por la delegada Irene Shin. Esta legislación aumenta las penas para quienes se hagan pasar por agentes federales, lo que incluye falsos agentes migratorios.

Virginia Mercury explicó que el delito pasa a ser considerado felony, es decir, un crimen grave, y eleva sustancialmente las consecuencias penales. La medida surgió ante denuncias sobre personas que simulaban ser agentes de inmigración para intimidar, extorsionar o aprovecharse de comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes con temor a enfrentar a las autoridades.