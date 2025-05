Qué pasa si no tramito la Real ID en Virginia antes de la fecha límite del 7 de mayo: ¿aplica para migrantes?

Los residentes de Virginia que deseen embarcarse en vuelos nacionales o ingresar a edificios federales deberán presentar una identificación que cumpla con los estándares federales establecidos por la ley Real ID a partir del 7 de mayo. Aquellos que no tengan este documento actualizado necesitarán tener un pasaporte u otro documento federal aceptado para realizar esta actividad. Esta medida aplica tanto para los nativos como para los migrantes con estatus legal.

Esta norma fue aprobada por el Congreso en el año 2005 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre e impone controles más estrictos sobre la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV, por sus siglas en inglés) emite credenciales compatibles con esta medida desde el año 2018.

La REAL ID se puede solicitar en las oficinas de la DMV (Archivo) West Virginia Division of Motor Vehicles

¿Qué pasa si no tengo la Real ID después del 7 de mayo?

A partir de ese día, la licencia de conducir estándar de Virginia ya no va a ser válida como identificación para abordar vuelos dentro de Estados Unidos ni para ingresar a instalaciones federales con acceso restringido. Sin embargo, eso no significa que quien no la haya tramitado vaya a quedar excluido para siempre. La Real ID podrá seguir solicitándose después del 7 de mayo.

¿Aplica la Real ID para migrantes en Virginia?

La Real ID aplica para todas las personas que cuenten con residencia legal dentro del estado y del país. Los migrantes con visas válidas, residencia permanente o asilo también podrán tramitarla si presentar la documentación requerida. Este trámite no se extiende a las licencias de manejo por privilegio, las cuales se emiten a personas que no tienen un estatus migratorio regular.

Cuáles son los documentos necesarios para obtener una Real ID

Los migrantes deberán acreditar su estatus en el país con la presentación de documentos como la green card (Archivo) freepik

La solicitud de esta credencial reforzada debe realizarse en forma presencial. El DMV exige documentos originales y en buen estado que acrediten:

Identidad: pasaporte vigente, certificado de nacimiento.

Residencia legal en EE.UU.

Número de Seguro Social: tarjeta o formulario W-2.

Residencia en Virginia: dos comprobantes, como facturas de servicios o contratos de alquiler.

Cambio de nombre: certificados de matrimonio o divorcio si corresponde.

Cómo iniciar el trámite para obtener la Real ID en Virginia

Existen dos opciones para realizar este trámite. Por un lado, la gestión se puede comenzar a través del sitio web del DMV y posteriormente se deberá visitar sus oficinas para validar la información. Por el otro, también existe la opción de realizar todo el papeleo de forma presencial. Aquellos que renueven o saquen la licencia por primera vez tienen la opción de pedir que cumpla con los estándares de la ley Real ID.