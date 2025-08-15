Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y residencia permanente en EE.UU. este viernes 15 de agosto

Esta nueva guía aplicará para las solicitudes presentadas a partir del 15 de agosto de 2025. Los trámites realizados antes de esta fecha aplicarán las políticas estipuladas el 14 de febrero de 2023, según consignó el sitio web del Uscis.

Revisión de la guía para las categorías de visas relacionadas con deportes

El Uscis informó el pasado 4 de agosto que buscarán obedecer la Orden Ejecutiva en relación con la prevención de “entrada de atletas masculinos que quieren competir en deportes femeninos”.

Con esta normativa, la agencia deberá supervisar la elegibilidad para estas clasificaciones de visado:

O-1A para extranjeros con capacidades extraordinarias.

para extranjeros con capacidades extraordinarias. E11 para extranjeros con capacidades extraordinarias.

para extranjeros con capacidades extraordinarias. E21 para extranjeros con capacidades excepcionales.

Aclaración de la validez del matrimonio entre refugiados y asilados

El Uscis estipuló nuevas directrices en relación con la validez matrimonial para refugiados y personas con asilo. En ese sentido, se exige que el matrimonio de un asilado con un ciudadano legal en Estados sea legalmente válido según las leyes del lugar donde se celebró.

El matrimonio debe ser legalmente válido según las leyes del lugar donde se celebró para tomarse en cuenta con fines migratorios Getty Images

Previo a esta normativa, la agencia y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) tenía la práctica de interpretar el significado de “cónyuge” bajo ciertas circunstancias específicas.

Cambios en el proceso de presentación y revisión del Formulario N-648

Para abordar los fraudes en los certificados médicos, se retomó la política de que los extranjeros que solicitan la residencia legal presenten el Formulario N-648 en caso de sufrir una discapacidad.

En caso de que una persona presente más de un formulario en las diferentes etapas de naturalización, el funcionario puede cuestionar la veracidad del trámite.

Reglas de entrevista para el ajuste de estatus de refugiados y asilados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) actualizó su Manual de Políticas para reforzar los criterios de entrevista aplicables a refugiados y asilados -y sus familiares- que solicitan el ajuste de estatus mediante el Formulario I-485. La medida, vigente desde el 1° de agosto de 2025, busca “fortalecer la verificación de identidad, prevenir fraudes y proteger la seguridad nacional”.

Uscis realizará entrevistas en los siguientes casos: