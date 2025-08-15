LA NACION
Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y residencia permanente en EE.UU. este viernes 15 de agosto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció modificaciones en su Manual de Políticas; conoce de qué manera afecta a los migrantes

El Manual de Políticas del Uscis actualizó las políticas de inmigración en las agencias
El Manual de Políticas del Uscis actualizó las políticas de inmigración en las agenciasArchivo

Una de las políticas centrales de la administración Trump tiene que ver con los migrantes. Entre ellos, los trámites para la residencia legal en EE.UU. Hasta este 15 de agosto, estas son las últimas actualizaciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó una guía para calcular la edad de un beneficiario inmigrante bajo la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés). Sobre todo, en relación con la disponibilidad de la visa.

En el caso de los padres que soliciten una visa patrocinada por la familia, basada en el empleo o por diversidad, la persona debe ser menor de 21 años. De superar la edad máxima durante el proceso de inmigración, generalmente ya no son elegibles.

En el caso de que la persona cumpla los 21 años durante el proceso por la visa patrocinada por la familia, generalmente ya no son elegibles
