El ajuste de edad en un trámite clave que hizo el Uscis y entra en vigor el 15 de agosto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nueva actualizaciones de sus políticas con respecto al cálculo de la edad, con base en una ley, para determinar si una visa está disponible. La determinación entra en vigor el próximo viernes 15 de agosto.

El cambio de Uscis en el Manual de Políticas que entrará en vigor

El pasado 8 de agosto, la agencia dio a conocer en un comunicado la actualización del Manual de Políticas para aclarar que una visa está disponible para el cálculo de edad de la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés) según la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). La nueva guía aplica a las solicitudes presentadas a partir del 15 de agosto de 2025.

El Uscis y el DOS usarán la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para determinar cuándo una visa está disponible para calcular la edad bajo la CSPA Pexels

“Aplicaremos la política de cálculo de edad de la CSPA, vigente desde el 14 de febrero de 2023, a las solicitudes de ajuste de estatus pendientes con el Uscis antes del 15 de agosto de 2025, ya que estos extranjeros podrían haberse basado en dicha política al presentar su solicitud”, explicó la agencia.

La CSPA protege a ciertos beneficiarios de perder su elegibilidad debido a que superan la edad límite durante el proceso de inmigración.

¿Por qué se hizo el ajuste de edad para las visas de EE.UU.?

Esta actualización de la política garantiza que tanto el Uscis como el DOS utilicen la tabla para determinar cuándo una visa está disponible para el cálculo de la edad de la CSPA, para el caso de los extranjeros que solicitan un ajuste de estatus y visas de inmigrante.

La agencia explica que la política del 14 de febrero de 2023 resultó en un trato desigual entre los extranjeros que solicitaron un ajuste de estatus y los que están fuera de Estados Unidos que solicitaron una visa de inmigrante.

Generalmente, un hijo extranjero soltero debe ser menor de 21 años para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Si cumple la edad indicada y supera la límite durante el proceso de inmigración, la mayoría de las veces ya no es elegible para inmigrar con base en la solicitud de sus padres.

La CSPA evita que ciertos hijos solteros de 21 años o más pierdan elegibilidad para la residencia Freepik

El Congreso promulgó la CSPA para proteger a ciertos hijos extranjeros de perder su elegibilidad para la residencia permanente con base en una solicitud de visa aprobada.

“El Uscis actualiza sus políticas y ahora considera que una visa está disponible para calcular la edad CSPA al mismo tiempo que considera que una visa está inmediatamente disponible para aceptar y procesar la solicitud de ajuste de estatus”, señala la agencia.

Añade que esta actualización resuelve cualquier contradicción aparente entre las diferentes fechas en el boletín de visas y el texto legal sobre cuándo una visa está “disponible”.

CSPA: Circunstancias extraordinarias que permiten conservar el beneficio

Si un extranjero solicita un ajuste de estatus con una visa de patrocinio familiar, preferencia basada en el empleo o diversidad, debe procurar obtener la residencia permanente dentro del año posterior a la disponibilidad del permiso para beneficiarse del cálculo de edad de la CSPA.

Si el extranjero no solicitó a tiempo el ajuste de estatus, pero puede demostrar que hubo circunstancias extraordinarias que lo impidieron, se considerará que cumplió con el requisito Freepik

La nueva guía también establece que si un extranjero no solicitó la residencia dentro del año permitido, pero demuestra circunstancias extraordinarias, se considerará que cumplió con el requisito de “objetivo de adquirir”.

“Si un extranjero demuestra circunstancias extraordinarias para no solicitar el ajuste de estatus durante el período de la política del 14 de febrero de 2023 antes del 15 de agosto de 2025, calcularemos la edad de la CSPA según la política del 14 de febrero de 2023″, agrega.