Nueva regla del Uscis para entrevistas migratorias: el cambio que entra en vigor el 18 de mayo
La medida elimina la opción virtual y obliga a que los representantes legales asistan en persona a las citas, lo que cambia el desarrollo de estos trámites
- 3 minutos de lectura'
A partir del 18 de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) hará algunos cambios sobre la presencia de abogados en las entrevistas de asilo. Además, eliminará la flexibilidad que había para realizar el trámite de manera telefónica o remota.
Qué dice la nueva regla del Uscis sobre las entrevistas de asilo
Esta nueva directriz de Uscis establece que los abogados y representantes acreditados deben comparecer físicamente en las oficinas de asilo para participar en las entrevistas de sus clientes.
Según el portal oficial de la agencia, la medida revierte las políticas temporales que permitían la asistencia virtual, al exigir que el representante se encuentre en el mismo espacio físico que el solicitante y el oficial migratorio.
Asimismo, el Uscis especifica que si el solicitante no lleva un intérprete capaz o si su representante no acude físicamente tras el vencimiento de la prórroga de flexibilidad, considerará esto como una falla en la comparecencia.
El incumplimiento puede invalidar la oportunidad de la entrevista y obliga a la autoridad a emitir una decisión basada únicamente en el expediente escrito. Según la normativa, esto puede derivar en una denegación administrativa por falta de sustento testimonial directo.
¿A quiénes alcanza la nueva medida del Uscis?
La medida no solo impacta a los solicitantes de asilo tradicional, sino también a los que tienen procesos de asilo afirmativo. Se incluyen aquellos bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).
Requisitos para que mi abogado asista presencialmente a mi cita en Uscis
Es importante destacar que los controles de seguridad del Servicio son estrictos, dado que la intención es garantizar la integridad de los oficiales y personas que asisten a las sedes. Por tanto, los solicitantes deben llegar con antelación a su cita y presentar una identificación oficial vigente para pasar los filtros.
Solo se permite el acceso al solicitante, a sus familiares incluidos en la petición, al abogado defensor y al intérprete calificado. El acceso de cualquier otra persona está restringido y sujeto a la autorización previa del director de la oficina local correspondiente.
Qué se mantiene para los solicitantes de asilo después del 18 de mayo en EE.UU.
La normativa también mantendrá algunas regulaciones vigentes. Por ejemplo, que el Uscis no proporciona intérpretes para las entrevistas de asilo afirmativo, por lo que cada solicitante debe ir con uno propio. El intérprete además debe demostrar fluidez tanto en inglés como en el idioma nativo del peticionario, así como contar con la mayoría de edad.
El reglamento prohíbe que el mismo abogado defensor sea intérprete durante la sesión. No se admite en esta función a testigos del proceso o a personas con vínculos laborales con el gobierno del país del cual el solicitante busca protección.
Tipos de asilo en Estados Unidos
Hay tres formas de obtener asilo en el país norteamericano:
- El proceso afirmativo.
- La Entrevista de Méritos de Asilo después de una determinación positiva de temor creíble.
- El proceso de defensa de asilo.
Para cada uno hay procesos diferentes, por lo que es necesario que los interesados ingresen a la página oficial de Uscis.
Otras noticias de Uscis
Qué sigue y qué opciones tienen. Un juez en Nueva York frenó la cancelación del TPS para más de 3000 migrantes
Qué significa para los migrantes. El Uscis frena decisiones sobre green cards, permisos de trabajo, DACA y TPS
Boletín de visas Uscis. Fechas de prioridad para solicitar la residencia por familia en mayo 2026
- 1
Norma Aleandro: la gran figura del arte y del espectáculo de la Argentina cumple hoy 90 años
- 2
Un incendio en un hotel en el microcentro obligó a evacuar a 100 personas
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 3 al 9 de mayo de 2026
- 4
Con buen juego y mucho corazón, los Pumitas hicieron historia ante Nueva Zelanda