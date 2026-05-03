Nueva regla del Uscis para entrevistas migratorias: el cambio que entra en vigor el 18 de mayo

A partir del 18 de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) hará algunos cambios sobre la presencia de abogados en las entrevistas de asilo. Además, eliminará la flexibilidad que había para realizar el trámite de manera telefónica o remota.

Qué dice la nueva regla del Uscis sobre las entrevistas de asilo

Esta nueva directriz de Uscis establece que los abogados y representantes acreditados deben comparecer físicamente en las oficinas de asilo para participar en las entrevistas de sus clientes.

Según el portal oficial de la agencia, la medida revierte las políticas temporales que permitían la asistencia virtual, al exigir que el representante se encuentre en el mismo espacio físico que el solicitante y el oficial migratorio.

El asilo da a extranjeros la oportunidad de vivir legalmente en EE.UU. Imagen editada con IA @Freepik

Asimismo, el Uscis especifica que si el solicitante no lleva un intérprete capaz o si su representante no acude físicamente tras el vencimiento de la prórroga de flexibilidad, considerará esto como una falla en la comparecencia.

El incumplimiento puede invalidar la oportunidad de la entrevista y obliga a la autoridad a emitir una decisión basada únicamente en el expediente escrito. Según la normativa, esto puede derivar en una denegación administrativa por falta de sustento testimonial directo.

¿A quiénes alcanza la nueva medida del Uscis?

La medida no solo impacta a los solicitantes de asilo tradicional, sino también a los que tienen procesos de asilo afirmativo. Se incluyen aquellos bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).

Uscis es la entidad que regula los permisos migratorios de los extranjeros en EE.UU. Pexels

Requisitos para que mi abogado asista presencialmente a mi cita en Uscis

Es importante destacar que los controles de seguridad del Servicio son estrictos, dado que la intención es garantizar la integridad de los oficiales y personas que asisten a las sedes. Por tanto, los solicitantes deben llegar con antelación a su cita y presentar una identificación oficial vigente para pasar los filtros.

Solo se permite el acceso al solicitante, a sus familiares incluidos en la petición, al abogado defensor y al intérprete calificado. El acceso de cualquier otra persona está restringido y sujeto a la autorización previa del director de la oficina local correspondiente.

Qué se mantiene para los solicitantes de asilo después del 18 de mayo en EE.UU.

La normativa también mantendrá algunas regulaciones vigentes. Por ejemplo, que el Uscis no proporciona intérpretes para las entrevistas de asilo afirmativo, por lo que cada solicitante debe ir con uno propio. El intérprete además debe demostrar fluidez tanto en inglés como en el idioma nativo del peticionario, así como contar con la mayoría de edad.

Los solicitantes de asilo tendrán entrevistas diferentes a partir del 18 de mayo / Instagram @uscis Uscis

El reglamento prohíbe que el mismo abogado defensor sea intérprete durante la sesión. No se admite en esta función a testigos del proceso o a personas con vínculos laborales con el gobierno del país del cual el solicitante busca protección.

Tipos de asilo en Estados Unidos

Hay tres formas de obtener asilo en el país norteamericano:

El proceso afirmativo.

La Entrevista de Méritos de Asilo después de una determinación positiva de temor creíble.

El proceso de defensa de asilo.

Para cada uno hay procesos diferentes, por lo que es necesario que los interesados ingresen a la página oficial de Uscis.