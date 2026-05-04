Nuevos controles del Uscis paralizan más solicitudes de green card de migrantes: qué hacer mientras esperan

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) activó revisiones de seguridad más estrictas que impactan en la resolución de trámites migratorios.

Recomendaciones para migrantes con casos pendientes en el Uscis

CBS News informó que el Uscis continúa procesando expedientes, pero las decisiones finales están demoradas. Eso se debe a que incorporó controles adicionales que pueden extender los tiempos de respuesta en solicitudes pendientes. Eso significa que los solicitantes deben mantenerse atentos a actualizaciones del caso, aunque la respuesta pueda demorar más de lo habitual.

Este proceso del Uscis no tiene un plazo definido Freepik

El medio especializado en inmigración VisaVerge señaló algunas medidas que los afectados pueden tomar para prepararse mientras esperan:

Revisar regularmente el estatus del caso en el portal oficial de Uscis. Así se podrán verificar cambios, actualizaciones o notificaciones sobre el expediente.

Así se podrán verificar cambios, actualizaciones o notificaciones sobre el expediente. Responder de inmediato cualquier Request for Evidence (RFE). Si el Uscis solicita documentos adicionales, enviarlos dentro del plazo indicado para evitar demoras o cierre del caso.

Si el Uscis solicita documentos adicionales, enviarlos dentro del plazo indicado para evitar demoras o cierre del caso. Mantener actualizada la dirección postal y datos de contacto con Uscis. Esto garantiza la recepción de citas, notificaciones y decisiones oficiales.

Esto garantiza la recepción de citas, notificaciones y decisiones oficiales. Asistir a todas las citas programadas por Uscis. Incluye biometría, entrevistas o recolección adicional de huellas, incluso si el proceso tiene retrasos.

Incluye biometría, entrevistas o recolección adicional de huellas, incluso si el proceso tiene retrasos. Conservar copias de todos los documentos enviados y recibidos. Esto ayuda a demostrar cumplimiento en caso de requerimientos futuros.

Esto ayuda a demostrar cumplimiento en caso de requerimientos futuros. No abandonar el seguimiento del caso aunque haya pausas o demoras. Los expedientes siguen activos y pueden avanzar sin aviso previo una vez terminadas las verificaciones.

Los expedientes siguen activos y pueden avanzar sin aviso previo una vez terminadas las verificaciones. Prepararse para posibles solicitudes adicionales de información biométrica o antecedentes. Esto se debe a los nuevos controles de seguridad integrados en los sistemas de verificación federal.

Esto se debe a los nuevos controles de seguridad integrados en los sistemas de verificación federal. Evitar intermediarios no autorizados o fraudes migratorios. El Uscis solo reconoce representantes acreditados o abogados con licencia.

La tarjeta de residente permanente (green card) puede tener una validez de hasta diez años Freepik

Qué significa la pausa del Uscis para la green card y otros procesos migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementó un esquema de revisión reforzada que incluye el uso de bases de datos del FBI como el sistema Next Generation Identification. El sistema cruza huellas con registros criminales federales antes de emitir cualquier decisión final.

CBS News reportó que este cambio responde a una política federal que exige un mayor nivel de verificación antes de aprobar beneficios migratorios, como la residencia permanente.

La política del Uscis indica que los casos serán revisados nuevamente Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Cuáles son los principales trámites afectados por la nueva medida de Uscis

Los reportes coinciden en que las nuevas verificaciones afectan principalmente a personas con trámites en etapa final de adjudicación. Esto ocurre porque las decisiones dependen de la validación completa de los antecedentes del solicitante. Los afectados son: