Advance parole para DACA: cómo solicitarlo al Uscis
La agencia federal detalla el paso a paso para el permiso destinado a estos beneficiarios, que son elegibles en tres circunstancias
- 3 minutos de lectura'
Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos pueden solicitar un advance parole al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) si cumplen con ciertos requisitos. Cómo solicitarlo y qué requisitos se deben seguir.
¿Qué es un advance parole?
El advance parole es un documento otorgado por el Uscis que permite a los beneficiarios de DACA viajar de forma temporal fuera de EE.UU. y reingresar de forma legal al territorio norteamericano. Según señaló el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), estos extranjeros pueden iniciar el proceso de petición en tres circunstancias.
Los requisitos principales que deben cumplir los beneficiarios de DACA para poder solicitar este permiso de viaje ante el Uscis son:
- Razones humanitarias.
- Motivos laborales.
- Fines educativos.
Al reingreso al país norteamericano, los no ciudadanos estadounidenses deben mostrar una identificación vigente y válida que les permita volver a entrar al territorio de forma legal, así como un documento de viaje aprobado por las autoridades; en función del estatus migratorio que se posea.
Cómo solicitar ante el Uscis el advance parole para los beneficiarios de DACA
La petición se debe realizar ante la agencia federal previo a la salida de ese país, a través del formulario I-131, Solicitud de documentos de viaje, documentos de permisos de permanencia temporal, registros de entrada/salida. En tanto, el Uscis advirtió que la petición no garantiza su aprobación.
El ILRC señaló la importancia de regresar a EE.UU. antes del vencimiento del permiso de DACA, dado que de lo contrario podrían generarse inconvenientes legales. La documentación requerida para la solicitud contempla las evidencias presentadas en la petición del estatus migratorio, así como otra adicional en función del tipo de viaje. Por ejemplo:
- Por razones humanitarias: como el acta de nacimiento, el certificado de matrimonio, evidencias de conexiones familiares, documentos médicos y una declaración de la necesidad de viajar.
- Por motivos laborales: como una carta del empleador que muestre la necesidad del viaje, la invitación a un programa o conferencia o pruebas del intercambio comunicativo sobre la organización y asistencia al evento.
- Por fines educativos: como una carta de oferta al programa escolar, documentos de inscripción o notificaciones de los docentes.
El organismo destacó que todos los documentos deben contener su traducción al inglés. La tarifa de presentación establecida por el Uscis es de US$575.
Qué hacer si la necesidad de viaje fuera de EE.UU. es urgente
Para circunstancias de emergencia, el Uscis indicó que los migrantes con permiso temporal que requieran viajar fuera del territorio con carácter urgente pueden verificar si son elegibles para las solicitudes de procesamiento expedito. Esta petición debe realizarse al menos 45 días antes de la fecha prevista.
En tanto, la agencia federal advirtió que se puede pedir una agilización en el proceso de solicitud a través del Centro de Contacto al 800-375-5283 o en el asistente virtual Emma.
Por otra parte, para los extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos y precisen reingresar, el organismo gubernamental recomendó enviar el formulario I-131A, solicitud de documento de viaje (documento para transporte).
Otras noticias de Uscis
"Le brinda varios beneficios". Actualizaciones de las reglas del Uscis para solicitar asilo en EE.UU. y todos los trámites en línea
Paso a paso. Cómo pedir una exención de la tarifa de migración, según Uscis
Buenas noticias del Uscis. Se actualizan los trámites de ciudadanía, green card y permiso de trabajo de EE.UU.
- 1
La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno
- 2
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
- 3
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 4
Un presidente como nunca se vio