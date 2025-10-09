Buenas noticias del Uscis: se actualizan los trámites de ciudadanía, green card y permiso de trabajo de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) habilitó la opción de llenar formularios y pagar tarifas de manera digital, sin necesidad de enviar documentos por correo. De esta forma, varios de los trámites más comunes, como los relacionados con ciudadanía, green card o permisos de trabajo, podrán gestionarse en línea.

Según la página oficial del Uscis, los formularios online ofrecen “una experiencia más conveniente y segura” para los solicitantes. Entre los más utilizados se encuentran:

N-400: Solicitud de naturalización.

I-90: Solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente (Green Card).

I-130: Petición de familiar extranjero (Green Card).

I-589: Solicitud de asilo y de suspensión de remoción.

La agencia gubernamental afirmó que presentar un trámite en línea proporciona “varias ventajas frente al envío por correo postal”. Entre las cuales se encuentran:

Permite ingresar la información desde un teléfono, tableta o computadora.

Guardar borradores y completarlos más tarde.

Recibir instrucciones detalladas durante el proceso y evitar errores comunes, como presentar un formulario sin firma.

Facilita el pago de tarifas de manera segura.

Garantiza la confirmación de recepción a través de la cuenta online del postulante.

Una vez presentado el trámite, la cuenta en línea permite consultar el historial y el estatus del caso, responder a Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), acceder a la mayoría de las notificaciones y enviar mensajes de forma segura al recibir respuestas directamente a través del sistema.

Cómo crear una cuenta en el Uscis para presentar trámites migratorios digitales

Para presentar un formulario online, es necesario contar previamente con una cuenta en el sitio de Uscis. Para eso, se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a la página de registro: la cuenta debe ser individual y no compartida

Ingresar la dirección de correo electrónico y registrarse

Confirmar el usuario mediante el enlace enviado al correo electrónico: verificar en la bandeja de entrada, correo no deseado o spam si no llega el mensaje

Revisar y aceptar los Términos de Uso del sistema en línea

Seleccionar el método para recibir el PIN de seguridad de un solo uso (mensaje de texto, correo electrónico o aplicación de autenticación) y enviarlo

Ingresar el código de verificación recibido y confirmar el acceso a la cuenta

Seleccionar y responder las preguntas de recuperación de contraseña para futuras verificaciones de identidad

Acceder al usuario y elegir el servicio myUSCIS

Seleccionar el tipo de identificación: “Solicitante, peticionario o representante legal”

Recibir la confirmación por correo electrónico de que la cuenta en línea fue creada exitosamente

Guía paso a paso para presentar un formulario digital en el Uscis

El Uscis ofrece una serie de recomendaciones para completar y cargar correctamente un formulario online a través de su plataforma. Para eso, se deben seguir las indicaciones que se presentan a continuación:

Uscis es responsable de comunicar la decisión final del trámite y de notificarla a través de su página web Uscis