Buenas noticias del Uscis: se actualizan los trámites de ciudadanía, green card y permiso de trabajo de EE.UU.
La agencia gubernamental informó que varios formularios relacionados con procesos migratorios podrán completarse en línea
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) habilitó la opción de llenar formularios y pagar tarifas de manera digital, sin necesidad de enviar documentos por correo. De esta forma, varios de los trámites más comunes, como los relacionados con ciudadanía, green card o permisos de trabajo, podrán gestionarse en línea.
El Uscis habilitó la carga digital de formularios migratorios en EE.UU.
Según la página oficial del Uscis, los formularios online ofrecen “una experiencia más conveniente y segura” para los solicitantes. Entre los más utilizados se encuentran:
- N-400: Solicitud de naturalización.
- I-90: Solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente (Green Card).
- I-130: Petición de familiar extranjero (Green Card).
- I-589: Solicitud de asilo y de suspensión de remoción.
La agencia gubernamental afirmó que presentar un trámite en línea proporciona “varias ventajas frente al envío por correo postal”. Entre las cuales se encuentran:
- Permite ingresar la información desde un teléfono, tableta o computadora.
- Guardar borradores y completarlos más tarde.
- Recibir instrucciones detalladas durante el proceso y evitar errores comunes, como presentar un formulario sin firma.
- Facilita el pago de tarifas de manera segura.
- Garantiza la confirmación de recepción a través de la cuenta online del postulante.
Una vez presentado el trámite, la cuenta en línea permite consultar el historial y el estatus del caso, responder a Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), acceder a la mayoría de las notificaciones y enviar mensajes de forma segura al recibir respuestas directamente a través del sistema.
Cómo crear una cuenta en el Uscis para presentar trámites migratorios digitales
Para presentar un formulario online, es necesario contar previamente con una cuenta en el sitio de Uscis. Para eso, se deben seguir los siguientes pasos:
- Acceder a la página de registro: la cuenta debe ser individual y no compartida
- Ingresar la dirección de correo electrónico y registrarse
- Confirmar el usuario mediante el enlace enviado al correo electrónico: verificar en la bandeja de entrada, correo no deseado o spam si no llega el mensaje
- Revisar y aceptar los Términos de Uso del sistema en línea
- Seleccionar el método para recibir el PIN de seguridad de un solo uso (mensaje de texto, correo electrónico o aplicación de autenticación) y enviarlo
- Ingresar el código de verificación recibido y confirmar el acceso a la cuenta
- Seleccionar y responder las preguntas de recuperación de contraseña para futuras verificaciones de identidad
- Acceder al usuario y elegir el servicio myUSCIS
- Seleccionar el tipo de identificación: “Solicitante, peticionario o representante legal”
- Recibir la confirmación por correo electrónico de que la cuenta en línea fue creada exitosamente
Guía paso a paso para presentar un formulario digital en el Uscis
El Uscis ofrece una serie de recomendaciones para completar y cargar correctamente un formulario online a través de su plataforma. Para eso, se deben seguir las indicaciones que se presentan a continuación:
- Descargar el formulario correspondiente desde la página oficial de la agencia, completarlo, firmarlo y fecharlo en formato PDF. Es importante que los datos personales coincidan exactamente con los registrados en la cuenta en línea.
- Iniciar sesión en la cuenta.
- Una vez dentro, se selecciona el documento que se desea presentar y la opción “Subir un formulario PDF completado”.
- El sistema guía paso a paso el proceso de carga y permite solicitar la exención de pago de tarifas si corresponde.
- Se deben subir el archivo y los documentos de respaldo requeridos; la falta de evidencia puede ocasionar el rechazo de la gestión. Antes de enviar, se recomienda revisar la información.
- Es necesario firmar electrónicamente y pagar el trámite, si el proceso requiere pago.
- Tras la presentación, Uscis envía una confirmación y actualiza el estatus del caso en la cuenta online. Pueden programarse citas biométricas o entrevistas, notificadas a través del sistema y por correo electrónico o postal. Durante el proceso, es posible responder solicitudes de evidencia o añadir documentos adicionales.
- Se podrá consultar la decisión final del formulario al ingresar a la cuenta en línea de la agencia, donde se detallará la resolución emitida sobre el caso.
