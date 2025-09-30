Nueva regla de Uscis: los requisitos para obtener la ciudadanía de EE.UU. en octubre 2025

Una nueva regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), que corresponde al trámite de la ciudadanía americana, entra en vigor en octubre de 2025. La disposición cambia la forma de presentar el examen cívico de naturalización, un requisito indispensable para obtener el beneficio.

Actualización de octubre 2025: la nueva regla de Uscis para obtener la ciudadanía

El Uscis publicó una aviso en el Registro Federal para informar que administrará el examen de educación cívica para la naturalización de 2025 a los solicitantes que presenten el Formulario N-400 en o después del 20 de octubre de este año. Los que hicieron la petición antes de esa fecha deberán presentar la prueba de 2008.

El Uscis anunció la implementación del Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025 Freepik

El examen actualizado consiste en 20 preguntas procedentes de una lista de 128 sobre los fundamentos de la historia estadounidense, así como de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos. Para aprobar, se deben contestar a 12 preguntas correctamente. Se reprueba si se responden nueve incorrectamente.

La agencia también explicó que la actualización no afecta la consideración especial para quienes tienes 65 años, y que han sido residentes permanentes legales por 20 años o más, ya que “continuará administrando un examen de 10 preguntas de una lista de 20 especialmente seleccionadas, ya sea del examen de 2008 o de 2025″.

Cambios en el trámite de ciudadanía americana en 2025

En un comunicado, el Uscis señaló que en lo que va de 2025, bajo la Administración Trump ha anunciado varios cambios, que incluyen:

El restablecimiento de un riguroso proceso de selección para todos los extranjeros y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad a los requisitos de inglés y educación cívica.

para todos los extranjeros y a los requisitos de inglés y educación cívica. También ha proporcionado orientación a sus oficiales sobre cómo evaluar la buena conducta de los extranjeros, para buscar contribuciones positivas a la sociedad estadounidense en lugar de la simple ausencia de mala conducta.

de los extranjeros, para buscar contribuciones positivas a la sociedad estadounidense en lugar de la simple ausencia de mala conducta. Reanudó las investigaciones vecinales para garantizar que los extranjeros cumplan con los requisitos legales y sean merecedores de la ciudadanía estadounidense .

para garantizar que los extranjeros cumplan con los requisitos legales y sean merecedores de la . Otras políticas recientes incluyen aclarar que votar y registrarse ilegalmente para votar y hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifican a los extranjeros para demostrar buena conducta.

Los peticionarios de la ciudadanía americana deben prepararse para el proceso de solicitud Freepik

El portavoz del organismo, Matthew Tragesser, precisó que “la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debería reservarse únicamente para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”.

Agregó que los cambios anunciados son cruciales y “los primeros de muchos”.

Naturalización: los requisitos vigentes para inmigrantes

El proceso de naturalización requiere que las personas mayores de 18 años que deseen obtener la ciudadanía estadounidense presenten ante el Uscis la Solicitud de Naturalización (Formulario N-400).

Estos son los requisitos generales de elegibilidad:

Tener al menos 18 años al momento de enviar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización ;

; Demostrar que ha sido residente permanente admitido legalmente en Estados Unidos durante al menos cinco años;

admitido legalmente en Estados Unidos durante al menos cinco años; Demostrar residencia continua en EE.UU. durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400;

durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400; Demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que presenta el formulario;

durante al menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que presenta el formulario; Probar que ha vivido al menos tres meses en un estado o distrito del Uscis con jurisdicción sobre el lugar de residencia;

Demostrar que es una persona de buen carácter moral y que ha sido una persona de buen carácter moral durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400;

inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400; Demostrar un apego a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos;

Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico;

Tener conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia, y de los principios y forma de gobierno de EE.UU. ( educación cívica ); y

); y Tomar juramento de lealtad a los Estados Unidos.

Un solicitante que cumple con requisito de edad, puede calificar para una excepción al examen de inglés o de educación cívica Eric Gay - AP

Si la solicitud está completa, la agencia programará una entrevista para aplicar los exámenes de inglés y civismo. Algunos solicitantes pueden exentar la prueba de idioma y hacer el cívico en su propio idioma. Si cumplen los requisitos, se les dará fecha para la ceremonia de naturalización, donde se hace el Juramento de lealtad, el último paso para convertirse en ciudadano estadounidense.