Actualizaciones recientes del Uscis y cambios reales para trámites migratorios en EE.UU. desde 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) avanza en sus cambios para los trámites migratorios. Para este 2026, diversas actualizaciones entraron o entran en vigor en los próximos meses. Estas son las noticias recientes de la agencia.

Uscis: las actualizaciones que entran en vigor en 2026

En un aviso del Registro Federal, del 21 de noviembre de 2025, la agencia hizo oficial el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo la One Big Beautiful Bill Act (HR-1), que entraron en vigor a partir del jueves 1° de enero de 2026.

La agencia recordó que este 1° de enero de 2026 entrará en vigor un aumento de tarifas para ciertos trámites

La norma afecta solo a algunos de los trámites, ya que otros no cambiarán porque el monto ajustado por inflación es igual a la tarifa vigente al redondearse.

Estos son los formularios y trámites con ajustes de inflación HR-1 para el año fiscal 2026:

Tarifa anual del I-589 para solicitud de asilo pendiente: US$102 (actualmente suspendido por orden judicial).

(actualmente suspendido por orden judicial). Formulario I-765 para un solicitante de asilo inicial: US$560.

Formulario I-765 inicial por permiso de permanencia temporal (parole) - válido por un año: US$560.

Renovación o extensión de EAD por parole - válido por un año: US$280.

Formulario I-765 inicial por Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) - válido por un año o la duración de la designación del beneficio, lo que sea más corto: US$560.

Renovación o extensión de EAD por TPS - válido por un año: US$280.

Formulario I-131 para re-parole: US$280.

Formulario I-821 para TPS: US$510.

Cambios para trámites migratorios

En los primeros días de enero, el organismo actualizó el sitio oficial del Formulario I-765 para advertir a los solicitantes que, a partir del 5 de marzo de 2026, solo aceptarán la edición 08/21/25, ya disponible para descargar. Hasta entonces, también se puede utilizar la versión del 01/20/25.

Para saber qué edición se enviará para el trámite del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), se puede buscar la fecha en la parte inferior del formulario e instrucciones. Las fechas están en formato mm/dd/aa (mes, día, año).

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden utilizar el Formulario I-765 para solicitar un documento que los autoriza a trabajar

Si se completa e imprime este formulario para enviarlo por correo postal, el peticionario debe asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas están visibles en la parte inferior y que todas las hojas completadas sean de la misma edición.

“Si falta alguna de las páginas del formulario o las hojas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, advierte la dependencia.

La norma del Uscis para las visas H-1B que entra en vigor en febrero

El pasado 29 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al que pertenece el Uscis, publicó una regla final en el Registro Federal, con la que cambia las regulaciones que rigen el proceso mediante el cual se seleccionan los registros H-1B, sujetos a la cantidad máxima reglamentaria.

“La nueva norma sustituye el sorteo aleatorio para la selección de los beneficiarios de las visas por un proceso que otorga mayor peso a quienes poseen mayor cualificación”, explican.

Esta norma final entra en vigor el viernes 27 de febrero de 2026 y estará vigente durante la temporada de registro de visas H-1B del año fiscal 2027, sujeta al límite salarial, anunció el organismo en un comunicado.

En febrero de este 2026, entra en vigor una norma que modifica el proceso de selección para las visas H-1B

La norma implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a extranjeros más calificados y con salarios más altos, a la vez que mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores de todos los niveles salariales.

USCIS amplía la pausa y revisión de beneficios para países de “alto riesgo”

El pasado 1° de enero, el DHS emitió un memorando a sus oficiales del Uscis para establecer una pausa inmediata en la resolución de solicitudes migratorias para ciudadanos de naciones consideradas de alto riesgo, entre los que están incluidos Cuba y Venezuela.

“Una retención permite que el caso avance en su procesamiento, pero detiene la emisión de una decisión final (aprobación o denegación)”, explica el documento.

La directriz exige una inspección exhaustiva de los protocolos de seguridad y una revisión detallada de los beneficios otorgados a partir de enero de 2021.

El objetivo central es fortalecer el escrutinio de antecedentes para prevenir amenazas terroristas y proteger la seguridad pública de Estados Unidos. Aunque se admiten ciertas excepciones específicas, como trámites de reemplazo de documentos o casos de interés nacional, la mayoría de los procesos permanecerán detenidos.

El personal de la oficina de inmigración debe realizar re-evaluaciones y entrevistas detalladas

Formulario I-9 y E-Verify: vencimiento en 2026

El Uscis actualizó el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, para extender la fecha de vencimiento hasta el 31 de mayo de 2027 y explica que los empleadores deben usar el formato con fecha de edición del 01/08/23, cuya fecha de vencimiento puede ser el 31/07/2026 o el 31/05/2027.

“Se recomienda a los empleadores que actualicen sus sistemas electrónicos de Formularios I-9 para utilizar la fecha de vencimiento del 31/05/2027 lo antes posible y deben hacerlo a más tardar el 31 de julio de 2026″, indicó.

Asimismo, informó que los empleadores de E-Verify ahora tienen hasta el 22 de enero de 2026 para descargar los registros de los casos actualizados por última vez el 31 de diciembre de 2015 o antes. Esto debido a que el 23 de enero eliminará dichos datos, al tener más de diez años de antigüedad.