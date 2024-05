Cómo conseguir un permiso de trabajo si entras a EE.UU. con parole humanitario: los consejos de un experto en inmigración

Escuchar

Aquellos que están fuera de Estados Unidos pueden solicitar un permiso de permanencia temporal para ingresar a ese país por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo, conocido como parole. Una vez que la solicitud sea aceptada, es posible conseguir una autorización de trabajo. De acuerdo con un abogado de inmigración, estos son los pasos a seguir y las recomendaciones para realizar el trámite.

Raed Gonzales, abogado de inmigración de la firma Gonzalez Olivieri LLC, con sede en Houston, Texas, explicó a Factchequeado, que quienes entran a EE.UU. con parole humanitario son elegibles para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), también conocido como permiso de trabajo.

El permiso de trabajo EAD es válido por uno o dos años Uscis

Sin embargo, advirtió que la persona es elegible solo si el parole continua vigente o si ha solicitado asilo y dicha solicitud está pendiente, al menos, desde hace 150 días, según lo que indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Paso 1: llenar el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo

El primer paso para pedir un permiso de trabajo es llenar el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo I-765 del Uscis, mismo que se puede enviar por correo postal o en línea. En el formato se debe indicar la categoría de elegibilidad a la que pertenece el solicitante. Para los beneficiarios del parole es la (c) (11), pero esta puede haber cambiado si se inició algún proceso de inmigración.

El formulario se debe enviar por correo postal a la dirección segura (Lockbox) del Uscis designada para el estado donde se radica, acompañado por el comprobante de que el permiso humanitario fue aprobado, como una copia del formulario I-94, Registro de entrada o salida para extranjeros o el pasaporte, u otro documento de viaje.

Para presentar el formulario I-765 en línea, primero se debe crear una cuenta, que es en donde el solicitante recibe alertas y conoce el estado de tu caso de inmigración.

Paso 2: pagar la tarifa de presentación del formulario

Según el Uscis, la tarifa por enviar un formulario impreso es de 520 y 470 dólares, si se hace en línea. Las maneras de pago aceptadas son: giro postal, cheque personal, cheque de caja, tarjeta de crédito o débito (con el formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjetas de Crédito). Los cheques deben hacerse a nombre del U.S. Department of Homeland Security.

Después de que se aprueba la solicitud, el permiso de trabajo será procesado entre uno y dos semanas y enviado a través del servicio Informed Delivery del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). El Uscis recomienda esperar 30 días después de la aprobación de la tarjeta EAD antes de enviar una consulta, en caso de no haberla recibido. En algunos casos, este trámite no tiene costo.

El formulario I-765 se puede obtener en línea, en el sitio oficial del Uscis Uscis

Cómo solicitar un número de seguro social (SSN) con el formulario I-765

Además del permiso de trabajo, Factchequeado señala que el beneficiario de parole humanitario también necesitará un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) para poder obtener trabajo y para que el empleador reporte el salario al gobierno. Este se puede obtener de forma simultánea con el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Se debe indicar que se requiere de un SSN en la parte 2 del formulario. De ser aprobado, se recibirá siete días después de haber obtenido la tarjeta de permiso de trabajo. En caso contrario, se recomienda visitar una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Cuánto tiempo está vigente el permiso de trabajo en EE.UU.

De acuerdo con la firma The Law Offices of Grinberg & Segal, PLLC, si el Uscis concede una solicitud de autorización puede establecer un período de validez específico para dicho permiso. “Generalmente, los funcionarios deben otorgar autorización de empleo por el período de la autorización de parole subyacente del extranjero, que generalmente no excede un año”, indican.

Los ciudadanos extranjeros que obtengan un nuevo parole deben solicitar una nueva autorización de empleo, y el Uscis puede, a su discreción, otorgarla por un período más corto que la autorización del permiso humanitario de permanencia.

LA NACION