Cuánto puede aumentar el salario mínimo de los guardias de seguridad en California si se aprueba la ley SB 1203

El salario de los guardias de seguridad privada en California podría aumentar si avanza una nueva iniciativa de ley en el estado. La medida plantea modificaciones en los ingresos de estos trabajadores, quienes actualmente ganan en promedio unos 44.000 dólares al año, según estimaciones.

Mejoras laborales: la ley que sube el sueldo de los guardias de seguridad en California

El proyecto SB 1203 busca mejorar las condiciones de trabajo mediante la capacitación obligatoria pagada, estándares más estrictos y mejores prácticas de contratación, según CalMatters. La iniciativa obligaría a las empresas a invertir más en su personal, lo que podría traducirse en aumentos salariales.

Los guardias de seguridad de California también deberán ser remunerados por las horas extras Pexels

La propuesta apunta a que los salarios se ubiquen significativamente por encima del mínimo estatal, como parte de estándares laborales más estrictos.

Otro de los puntos clave del proyecto de ley estatal es que establece restricciones sobre quiénes pueden ofrecer capacitaciones especializadas, con mayor participación sindical.

Lola Smallwood-Cuevas, la legisladora demócrata de Los Ángeles que impulsó la iniciativa, indicó que la medida atiende al riesgo constante al que se exponen los trabajadores. Muchas veces se les exigen funciones peligrosas sin tener la formación adecuada, dijo en declaraciones retomadas por CalMatters.

El sueldo de los guardias de seguridad de California podría aumentar hasta 30% por encima del salario mínimo Pexels

Qué representa el aumento a guardias de seguridad en California

Mientras los defensores de la ley argumentan que los guardias enfrentan trabajos cada vez más peligrosos sin suficiente compensación, empresas del sector advierten que la medida podría elevar los costos y que gastar más en sueldos podría impactar en la contratación o acelerar la automatización.

Ahora, el Comité de Seguridad Pública del Senado será el encargado de debatir la propuesta. Al respecto, Dean Grafilo, representante de la empresa de seguridad privada Allied Universal, enfatizó la inviabilidad de la medida.

“Este proyecto de ley va mucho más allá de lo necesario y razonable, y simplemente no podemos ignorar la enorme carga financiera que impondrá a nuestro sector y, por extensión, a California”, dijo a CalMatters.

La impulsora de la medida pretende que los guardias de seguridad de California sean mejor remunerados Pexels

Algunos representantes del sector rechazan cualquier aumento salarial adicional. Desde su perspectiva, les aumentaría los costos anuales hasta US$750 millones, según una carta que David Chandler, presidente de la Asociación de Agencias de Seguridad, envió al Senado.

Además, consideró que la medida terminará por perjudicar a muchas personas, en lugar de mejorarles las condiciones de vida. “El proyecto de ley SB 1203 eliminará empleos, lo que hará que las empresas que buscan automatizar las funciones de seguridad sean más competitivas, desplazando así a las mismas personas a las que el proyecto de ley pretende ayudar”, confirmó.