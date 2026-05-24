Confirmado por Uscis: el nuevo proceso oficial para solicitar la residencia permanente en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los extranjeros con visas temporales que deseen obtener la residencia permanente deben regresar a sus países de origen para realizar el trámite. Para solicitarla, el procedimiento se divide en dos vías principales.

Cómo es el nuevo proceso para obtener la residencia permanente

Debido a que la normativa busca reducir el volumen de trámites internos, el proceso ahora se divide en dos. Por un lado, la mayoría de los solicitantes deben salir de EE.UU. y tramitar su visa de inmigrante en la embajada o consulado estadounidense de su país de origen.

Con la nueva normativa, la mayoría de los solicitantes deben salir de EE.UU. y tramitar su visa de inmigrante en la embajada o consulado estadounidense de su país de origen Freepik

Con esta medida, se prevé detener la práctica de usar una visita temporal como el “primer paso” para tener la green card. “Nuestro sistema está diseñado para que se marchen cuando termine su visita”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis.

Por otro lado, se puede solicitar el ajuste de estatus sin salir del país en “circunstancias extraordinarias”. En este caso, el solicitante tiene la responsabilidad de convencer a la agencia de que su caso merece un ejercicio favorable de la discreción gubernamental.

Cómo solicitar la residencia permanente bajo circunstancias extraordinarias

Para aplicar por la green card en Estados Unidos con visas temporales, la persona tiene la responsabilidad total de demostrar por qué merece que se haga una excepción con su caso.

Para contrarrestar esto, la normativa exige presentar “equidades inusuales o incluso sobresalientes”. Esto incluye:

Factores positivos: lazos familiares, historial de empleo y buen carácter moral.

lazos familiares, historial de empleo y buen carácter moral. Factores negativos: violaciones de leyes migratorias, fraude, testimonios falsos o no haber salido del país cuando se esperaba.

Los migrantes deben estar al día con sus trámites con el Uscis para evitar consecuencias en su estatus y sus procesos Imagen ilustrativa generada con IA

Si Uscis considera que no ha demostrado circunstancias extraordinarias suficientes, la normativa obliga a la agencia a emitir una notificación por escrito.

Esta carta debe detallar cómo se evaluaron los factores negativos frente a los positivos, lo cual sirve de base para posibles respuestas legales o apelaciones en el futuro.

Excepciones en las restricciones del Uscis

En el caso de las categorías H-1B o L-1, se puede buscar la residencia mientras se mantenga el estatus temporal. No obstante, contar con este estatus no garantiza por sí solo que la decisión de ajuste sea favorable, ya que sigue sujeta al nuevo marco de discreción rigurosa.

De igual modo, aunque el solicitante posea un visado de este tipo, el oficial del Uscis todavía debe efectuar un análisis de la “totalidad de las circunstancias” para determinar si el migrante es apto para la residencia permanente.