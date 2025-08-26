Ayudaba a obtener visas para migrantes en Nueva York, pero el Uscis descubrió su modus operandi y lo condenaron

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó de una persona que fue condenada por conspiración para cometer fraude de visas. Las agencias estadounidenses descubrieron su modus operandi y fue sentenciado a años de prisión y la deportación.

Estados Unidos sentencia a una persona por para cometer fraude de visas

La agencia señala que un ciudadano indio, residente en Nueva York, fue descubierto en un engaño sobre organizar robos a mano armada simulados con el objetivo de permitir que los empleados alegaran ser víctimas de un delito violento al solicitar la visa U de no inmigrante.

El ciudadano indio, acusado de cometer fraude de visas, era residente en Nueva York Unsplash

Este tipo de visado “está disponible para víctimas de ciertos delitos que hayan sufrido abuso físico o mental y que hayan colaborado con las fuerzas del orden en la investigación o el enjuiciamiento de actividades delictivas”, según un comunicado de Uscis.

La agencia de inmigración refiere que fue la Fiscalía de Estados Unidos la que anunció que Rambhai Patel, de 37 años, fue sentenciado a 20 meses y ocho días de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada y la confiscación de 850 mil dólares. También podría ser deportado al cumplir la condena impuesta.

En mayo de 2025, el acusado se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa. En diciembre de 2023, fue acusado junto con su cómplice Balwinder Singh.

El modus operandi que fue descubierto por Uscis

En 2023, Patel y Singh organizaron y llevaron a cabo robos a mano armada simulados en al menos 18 tiendas de conveniencia, licorerías y restaurantes de comida rápida en todo Estados Unidos, lo que incluye a al menos cinco en Massachusetts.

Rambhai Patel fue sentenciado a 20 meses y ocho días de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada Freepik

Durante los supuestos plagios, el supuesto ladrón amenazaba a los dependientes y/o dueños de los locales con lo que parecía ser un arma de fuego antes de tomar dinero de la caja registradora y huir. La interacción quedó grabada en un video de vigilancia, en el que se aprecia como las “víctimas” esperaban por varios minutos antes de llamar a la policía.

“Las ‘víctimas’ le pagaron a Patel para que participara en el plan”, señalan las autoridades.

Las agencias también indican que una supuesta víctima pagó US$20.000 para participar en uno de los robos simulados. A su vez, Patel pagó a los dueños de las tiendas por el uso de sus locales y ganó aproximadamente US$850 mil, dinero que deberá entregar en su totalidad como parte de su sentencia.

Se sabe que al menos dos supuestas víctimas presentaron solicitudes de Visa U con el argumento de ser víctimas de robos a mano armada.

Mientras que Singh, el socio del ciudadano indio, se declaró culpable en mayo de 2025 y está previsto que sea sentenciado el 24 de septiembre de 2025.

La Visa U se emite para víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso físico o mental y que cooperan con las autoridades Archivo

Uscis invita a los ciudadanos a reportar fraudes

“Proteger la integridad del proceso de inmigración es una prioridad para Uscis”, indicó la agencia en el comunicado para dar a conocer le caso de Patel y su fraude para solicitar visas.

En ese sentido, el organismo anima a los ciudadanos a reportar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración a Uscis. Para ello, lanzó un Formulario de Denuncias que se puede llenar en línea.