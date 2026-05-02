El Uscis examina 12 millones de solicitudes por orden de Trump y advierte cancelaciones en green card y ciudadanía

En el marco de un incremento en la supervisión de los procesos de verificación y de la seguridad nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a hacer una revisión masiva de las solicitudes migratorias después de que el presidente Donald Trump emitiera una serie de órdenes.

Uscis refuerza controles migratorios y revisa casos de residencia permanente en EE.UU.

De acuerdo con la información oficial de la entidad, se encontraron problemas en los sistemas previos de evaluación, lo que resultó en que se aprobaran casos que no cumplían con los requisitos. Por lo tanto, la entidad alertó que sería posible revisar los beneficios ya concedidos, como tarjetas de residencia permanente (green card) y trámites de ciudadanía.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

La acción está dentro del marco de la Orden Ejecutiva 14161 y de proclamaciones presidenciales recientes que refuerzan las regulaciones migratorias, particularmente para individuos que vienen de naciones consideradas de alto riesgo.

En su página web oficial, el Uscis indicó que, después de una revisión interna, “no se evaluó correctamente a numerosos solicitantes de naturalización y residencia permanente legal“. Según sus afirmaciones, esto supone un peligro para la integridad del sistema y la seguridad de la nación.

En respuesta, la agencia estableció nuevos métodos de control que comprenden:

Controles biométricos más rigurosos.

más rigurosos. Estudio de las redes sociales y del historial financiero.

y del financiero. Entrevistas complementarias.

complementarias. Nuevas conexiones de datos para identificar antecedentes delictivos.

La “Operación Parris”, que tiene como objetivo examinar las solicitudes de refugio a través de controles complementarios y nuevas entrevistas, es una de las medidas más conocidas.

Asimismo, el organismo lleva a cabo una revisión más exhaustiva de los casos y, por lo tanto, suspende temporalmente algunos trámites, como la solicitud de asilo y las modificaciones de estatus relacionadas con programas concretos.

Uscis indicó que, después de una revisión interna, no se evaluó correctamente a numerosos solicitantes de naturalización y residencia permanente legal Freepik

Crisis en el Uscis: backlog de más de 11 millones de casos y demoras en trámites migratorios

Simultáneamente, los datos del American Immigration Council indican que el sistema ya estaba bajo una fuerte presión antes de estas disposiciones.

De acuerdo con su estudio más nuevo, la entidad tenía al final de 2025 11,6 millones de casos pendientes, lo que representa más del triple que hace diez años. El organismo señala que los tiempos de procesamiento aumentaron de manera constante.

El informe detalla que las agencias “experimentaron complicaciones para manejar la cantidad de demandas y solicitudes recibidas, una circunstancia que se intensificó después de la pandemia y las modificaciones en las políticas migratorias“.

Cabe destacar que la cantidad de casos acumulados creció en 2 millones más durante el año 2025 debido a un alza en las nuevas solicitudes y una disminución en la capacidad de procesamiento.

Aumentan las denegaciones en residencia permanente y naturalización en EE.UU.

Las cifras de rechazo también indican que los controles se volvieron más estrictos. De acuerdo con el American Immigration Council, las negaciones se mantienen en un nivel elevado, con un 11.1% en 2025 y cifras superiores en años más actuales.

El Uscis advierte sobre posibles rechazos y demoras por no cumplir con un requisito indispensable en los trámites Freepik

Los rechazos de las solicitudes para programas de protección temporal y empleo, entre otros procesos específicos, experimentaron un aumento. La entidad atribuye parcialmente este fenómeno a decisiones políticas que elevaron el nivel de control sobre los solicitantes estos cambios. En este contexto, el Uscis declaró que fortalecerá sus procedimientos de verificación y examinará tanto las nuevas solicitudes como los casos pendientes.

Asimismo, señaló que elabora sistemas de control “por capas”, en los que utilizarán datos clasificados y bases de datos federales. El propósito, según la agencia, es asegurar que “únicamente los individuos elegibles y correctamente verificados obtengan beneficios migratorios“.