Ciudadanía americana en agosto de 2025: cuáles son las oficinas del Uscis para solicitarla desde Nueva York y New Jersey

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) recomienda realizar los trámites para beneficios migratorios en línea. Sin embargo, para quienes opten por el correo postal y residan en Nueva York y NewJersey, estas son las oficinas para solicitar la ciudadanía en agosto de 2025.

Formulario N-400: la solicitud de naturalización por correo

Una de las formas más comunes de obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización. Para este proceso, es necesario presentar el Formulario N-400. La forma de hacer el trámite dependerá de los recursos del solicitante, y si se pedirá una exención de la tarifa.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el trámite de naturalización Freepik

Una vez que el Uscis recibe la solicitud, envía una Notificación de Aceptación de Cuenta que contiene instrucciones de cómo crear un usuario en línea para verificar y administrar el caso.

En ese sentido, la agencia explica: “Procesaremos su solicitud aun si usted no crea una cuenta en línea, pero lo exhortamos a crear y acceder su cuenta en línea. Continuaremos enviándole las notificaciones sobre su caso por correo”.

También advierte que si se “envían formularios o peticiones por correo postal a una dirección incorrecta, podríamos rechazarlos como presentados incorrectamente y se los devolveremos para que los vuelva a presentar”.

Si se va a solicitar una reducción de tarifa o una exención de pago, no se puede presentar el Formulario N-400 en línea. Lo correcto será enviar el formato impreso por correo, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida.

Residentes de Nueva York o New Jersey: oficinas de Uscis para solicitar la ciudadanía

En la página del formato, la agencia indica que es necesario verificar la página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400 para obtener información acerca de dónde enviar la solicitud, debido a que el Uscis procesa los trámites de acuerdo al tipo y al lugar de residencia del solicitante.

El Uscis advierte sobre enviar los formularios a la dirección correcta indicada en la página web de la solicitud Freepik

Para el caso de las personas que viven en Nueva York o New Jersey, la página de direcciones indica que la solicitud de ciudadanía se debe enviar a las siguientes oficinas, de acuerdo a la empresa de paquetería elegida:

Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés):

USCIS

Attn: N-400

PO Box 4060

Carol Stream, IL 60197-4060

Entregas de FedEx, UPS y DHL:

USCIS

Attn: N-400 (Box 4060)

2500 Westfield Drive

Elgin, IL 60124-7836

Cómo presentar por correo postal la solicitud de ciudadanía: consejos de Uscis

Para quienes envíen sus solicitudes por correo postal, el Uscis recomienda asegurarse de usar la edición más reciente del formulario, completarlo con claridad (preferentemente electrónicamente o a mano con tinta negra), sin errores corregidos y llenar todas las secciones requeridas.

Asimismo, precisa que no se debe enviar por correo un formulario ya presentado en línea y se debe verificar que esté firmado. Además, es crucial pagar la tarifa correcta y, si se presentan múltiples formularios, realizar pagos separados para evitar el rechazo total si uno falla.

Presente solo copias legibles de documentos oficiales (no originales, a menos que se soliciten) Freepik

También indica que las copias deben ser legibles, en tamaño carta, sin grapas ni carpetas difíciles de desarmar. No enviar originales, documentos digitales ni evidencias por separado si se olvidaron; que todas las traducciones estén certificadas y marcar claramente en el sobre el tipo y número del formulario.

“Cuando escriba la dirección en el paquete, asegúrese escribir la dirección completa proporcionada en la página web de Uscis, incluida la línea de asunto (Attn:), lo que le ayudará a asegurarse de que procesemos y dirijamos la solicitud o petición correctamente”, precisa.

La agencia también solicita guardar una copia del pago del trámite junto con cualquier número de rastreo proporcionado por la mensajería para archivos propios y con el objetivo de que sirvan para verificar el estatus de la entrega.