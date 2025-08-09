“Diversity Visa”: la categoría anunciada en agosto de 2025 que beneficia a miles de inmigrantes en EE.UU.

El Boletín de visas para agosto de 2025, del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), muestra la disponibilidad de permisos según el tipo, como Diversity Visas (DV), una categoría que beneficia a miles de inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente.

La categoría de Inmigrante de Diversidad para agosto: los detalles

La Sección 203(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) otorga hasta 55.000 visas de inmigrante cada año fiscal para personas de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU. en los últimos cinco años.

El Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad conocido como la “lotería de visas”, ofrece permisos a personas de países con un bajo índice migratorio Freepik

Las visas DV se distribuyen entre seis regiones geográficas y ningún país puede recibir más del 7% disponible en un año.

En agosto, las visas de diversidad del programa 2025 están disponibles para los solicitantes elegibles de todas las regiones. Solo podrán obtener el visado quienes tengan un número en la lotería inferior al límite que se indica:

África: 50.000, excepto Argelia (49.950), Egipto (43.250) y Marruecos (40.500)

Asia: 11.000, excepto Irán (10.650) y Nepal (10.650)

Europa: 22.000, excepto Rusia (21.950) y Uzbekistán (13.000)

América del Norte (Bahamas): sin límite

Oceanía: 1700

Sudamérica y el Caribe: 2600

El derecho a la condición de inmigrante en la categoría DV dura solo hasta el final del año fiscal para el cual el solicitante fue seleccionado en la lotería. El año de derecho para todos los solicitantes registrados en el programa DV-2025 finaliza el 30 de septiembre de este año.

“No se podrán emitir visas DV a los solicitantes DV-2025 después de esa fecha”, advierte el DOS.

Los cónyuges e hijos que acompañen o se unan a los solicitantes principales del programa DV-2025 solo tienen derecho a la condición de DV derivada hasta el 30 de septiembre de 2025.

El Departamento de Estado determina a los seleccionados mediante un proceso aleatorio Unsplash

La razón por la que las visas DV se reducirán cada año

El boletín también explica que la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (Nacara, por sus siglas en inglés) estipula que hasta 5000 de las 55.000 visas de diversidad estarán disponibles bajo su uso.

Sin embargo, la Sección 5104 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2024 modificó las disposiciones de la Nacara sobre el programa DV, por lo que la cantidad de visas disponibles cada año fiscal se deducirá.

“Estas enmiendas reducirán aún más el límite anual de visas de diversidad (DV) para 2025 a aproximadamente 52.000″, indica el Departamento.

Cómo funcionan las Visas de Diversidad

Hay un período limitado para registrarse en el programa durante cada año fiscal. Todas las inscripciones deben enviarse electrónicamente a través del sitio web oficial y durante el período de registro especificado, ya que no se aceptan inscripciones tardías ni en papel.

La visa para Estados Unidos se puede adquirir de diferentes maneras y una de ellas es la Lotería David Franklin - Unsplash

El Departamento de Estado hace énfasis en que utiliza tecnología avanzada para detectar múltiples inscripciones y si el solicitante envía más de una, “será descalificado”.

Cada año, el DOS realiza una selección aleatoria de solicitantes de Visas de Diversidad, según la asignación para cada región y país, de entre todos los participantes registrados.

El 4 de mayo de 2024, o alrededor de esa fecha, se actualiza la información de la Verificación del Estado del Participante en el sitio web para informar si el registro en línea fue seleccionado o no.

Para verificar el estado de la inscripción, se debe ingresar el número de confirmación, que se recibió al completar el formulario de registro. El DOS no envía cartas de notificación por correo postal o por correo electrónico. Las embajadas y consulados de EE.UU. tampoco proporcionarán una lista de los seleccionados.