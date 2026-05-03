Información oficial: qué mentiras en la entrevista del Uscis pueden costarle la ciudadanía a un migrante en EE.UU.

La ley de Estados Unidos establece que la obtención de la nacionalidad requiere de la veracidad total en las declaraciones durante el examen y en la presentación de los documentos. Ocultar información o hacer declaraciones falsas ante los oficiales de inmigración puede derivar en la revocación de la ciudadanía.

¿Es posible perder la ciudadanía por mentir en una entrevista con el Uscis?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de investigar casos donde existan sospechas de engaño en la obtención de un beneficio. Los informes de la agencia indican que los oficiales buscan constantemente irregularidades en los expedientes de naturalización.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) recibe las remisiones de estos casos para la presentación de demandas en las cortes de distrito de la federación. De acuerdo con las normas del Uscis, el engaño deliberado y el ocultamiento de hechos en la solicitud son causas suficientes para la pérdida de los derechos de ciudadanía en EE.UU.

Los motivos que pueden derivar en la desnaturalización de un migrante

El National Immigration Forum evidencia que existen dos motivos para dictaminar la desnaturalización de un individuo.

El primero es la obtención ilegal de la ciudadanía , que ocurre cuando el solicitante no cumple con los requisitos de la ley, incluso si no existe una intención de engaño.

, que ocurre cuando el solicitante no cumple con los requisitos de la ley, incluso si no existe una intención de engaño. El segundo, la obtención de la misma mediante una declaración falsa.

Motivos por los que el Uscis puede revocar una ciudadanía en 2026 Uscis

Mentiras comunes por las que pueden revocar la ciudadanía

Las mentiras más significativas son:

Negar haber cometido un delito, incluso si no derivó en un arresto.

Tener antecedentes penales.

Usar un nombre o identidad distinta para esconder una orden de deportación o antecedentes penales.

No decir la verdad sobre cuántas veces se ingresó previamente a EE.UU. o si alguna vez se entró de forma ilegal.

Esconder matrimonios previos, divorcios o la existencia de hijos.

Ser o haber sido miembro de partidos totalitarios o grupos terroristas dentro de los cinco años posteriores a la naturalización.

Haber participado en actos de persecución, tortura, genocidio o crímenes de guerra en el extranjero.

Mentiras frecuentes que pueden derivar en la pérdida del estatus migratorio actual en EE.UU. Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

Consecuencias de mentir al Uscis

La consecuencia más común de mentirle al Uscis es la revocación de la ciudadanía. Al anularse el certificado de naturalización, la persona regresa al estatus migratorio que tenía previamente.

Si el individuo no tiene un estatus legal válido tras la revocación de estos derechos, se puede iniciar un proceso para expulsarlo del país de forma inmediata, según detalla el Uscis.

Por otro lado, en los casos más extremos la persona puede recibir la inadmisibilidad permanente. Esto implica una prohibición de por vida para solicitar cualquier otro beneficio migratorio.