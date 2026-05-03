TPS y permiso de trabajo en EE.UU.: qué pasa con el EAD si cambia la protección migratoria en 2026

La posibilidad de perder el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) afectaría a miles de beneficiarios en Estados Unidos si se elimina el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos países. Los afectados se quedarían sin la protección migratoria y estarían expuestos a posibles procesos de deportación.

Qué pasaría con el EAD de un migrante si pierde su TPS

En caso de que un beneficiario deje de recibir el TPS en EE.UU., perdería la posibilidad de recibir la autorización de trabajo que el programa otorga por períodos renovables de 18 meses.

Ciertos extranjeros que se encuentran en EE.UU. pueden presentar la Solicitud de Autorización de Empleo para obtener un EAD 123RF - 123RF

Quienes actualmente sean beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente gracias al programa creado en 1990 para aliviar crisis humanitarias. La anulación del beneficio obligaría a los migrantes a buscar otras vías legales para permanecer en el país, como las solicitudes de asilo.

Qué migrantes podrían perder su EAD por la eliminación del TPS en EE.UU.

La administración Trump propuso revocar el TPS para 350 mil haitianos y 6000 sirios en la nación norteamericana, de acuerdo con la información de NBC News. El miércoles 29 de abril, la Corte Suprema analizó la posible eliminación del beneficio para ciudadanos de esos países, aunque todavía no se conoció el fallo definitivo.

Durante la audiencia, Geoffrey Pipoly, abogado defensor de migrantes haitianos, calificó como “una farsa” la intención de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem de ponerle un fin a las protecciones.

Sin TPS: otros métodos para conseguir el EAD en EE.UU.

Ser beneficiario del TPS no es la única forma de obtener un documento de autorización de empleo en EE.UU. De acuerdo con Inspira Immigration Law, un EAD también se puede conseguir para las personas que sean:

Solicitantes de asilo y refugiados

Estudiantes de visas F-1 y M-1

Solicitantes de green card

Dependientes de titulares de visas

Ser solicitante de asilo es una forma válida de obtener el EAD Imagen ilustrativa generada con IA

Cada grupo de los mencionados cuenta con reglas y requisitos específicos para enviar la solicitud del EAD, los cuales pueden ser verificados por los aspirantes en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Cuándo se conocerá el veredicto final sobre el TPS para haitianos y sirios

Si bien no se conoce una fecha oficial, se estima que el tribunal anunciará su veredicto sobre la continuidad del TPS para haitianos y sirios a finales de junio o principios de julio, según The New York Times. La resolución confirmará si el beneficio (que incluye al EAD) podría dejar de aplicarse para los grupos en litigio.

La Cámara de Representantes votó a favor de restablecer el programa para las naciones afectadas, pero el Senado todavía no mostró avances. Cerca de 1,3 millones de personas de 17 países dependen de este estatus para mantener sus empleos legales, indicó NBC News con datos del National Immigration Forum.

Por qué los migrantes salvadoreños y venezolanos también podrían verse afectados por la eliminación del TPS

A pesar de que el actual caso en la Corte Suprema esté enfocado solamente en el TPS para haitianos y sirios, la decisión también tendrá su impacto en migrantes de otras naciones, como Venezuela y El Salvador.

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Esto se debe a que el gobierno de Trump ya intentó revocar el estatus para estos países. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, unos 600 mil ciudadanos de ese país perdieron el beneficio.

Además, otros países que siguen de cerca el caso son Honduras, Nepal, Afganistán, Somalia, Myanmar y Etiopía.