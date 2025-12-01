“Dual citizenship”: qué es la doble ciudadanía y quiénes pueden pedirla en EE.UU.

Muchos extranjeros pueden ser elegibles para la dual citizenship en Estados Unidos, lo que implica tener dos ciudadanías de dos países distintos al mismo tiempo. En cuanto a los requisitos, la principal restricción está vinculada a la compatibilidad de las políticas migratorias de las naciones involucradas.

Doble ciudadanía en EE.UU.: quiénes califican y cómo se obtiene

Según el sitio oficial del gobierno estadounidense, hay dos maneras posibles de conseguir una doble ciudadanía en Estados Unidos, y ellas son:

en este caso, quienes busquen una doble ciudadanía, deberán comunicarse con la embajada o el consulado del otro país para verificar si reconoce esa posibilidad con EE.UU. Como ciudadano de otro país: algunas naciones permiten que las personas conserven su ciudadanía después de convertirse en estadounidenses, mientras que otros no. Para chequearlo, también se recomienda contactar a la embajada o el consulado del otro país.

Las personas con doble ciudadanía en Estados Unidos deben acatar ciertos requisitos y condiciones especiales Freepik

En caso de formar parte de la segunda opción, si el país extranjero en el que nació la persona permite la doble ciudadanía con EE.UU., lo primero que debe hacer el individuo es migrar a la nación norteamericana y luego convertirse en residente permanente allí, antes de ser elegible para la naturalización.

Requisitos y obligaciones clave de la doble ciudadanía estadounidense

Al tiempo, una vez ya la consiguieron, las personas con doble ciudadanía en EE.UU. deben acatar una serie de obligaciones que deben cumplir como consecuencia de su condición migratoria.

Deben lealtad tanto a EE.UU. como al país extranjero.

tanto a EE.UU. como al país extranjero. Deben utilizar un pasaporte estadounidense para entrar al territorio norteamericano.

para entrar al territorio norteamericano. No tienen que elegir entre una nacionalidad y otra. Como ciudadanos estadounidenses, se pueden naturalizar en otro país sin poner en riesgo su estatus en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos aclara cuáles son los requisitos para la doble ciudadanía Freepik - Freepik

Además, de acuerdo con el sitio gubernamental Travel State, también hay condiciones más específicas que los estadounidenses con doble nacionalidad deben acatar:

No son elegibles para una visa estadounidense .

para una . Si su hijo es ciudadano estadounidense, tampoco es elegible para una visa estadounidense. Esto aplica incluso si no ha tomado medidas para documentar su ciudadanía estadounidense. En caso de que desee entrar o salir con su hijo estadounidense, también será obligatorio el pasaporte para él.

es ciudadano estadounidense, para una visa estadounidense. Esto aplica incluso si no ha tomado medidas para documentar su ciudadanía estadounidense. En caso de que desee entrar o salir con su hijo estadounidense, también será obligatorio el pasaporte para él. Como ciudadanos estadounidenses, están obligados a cumplir con las leyes fiscales locales y es posible que deseen consultar a un asesor fiscal con experiencia en la presentación de impuestos en estos casos.

Riesgos y problemas frecuentes para quienes tienen doble nacionalidad con EE.UU.

Como cada país dispone de regulaciones diferentes para los casos de doble nacionalidad, puede ocurrir que, en algunos casos, las personas que se encuentren bajo esa condición en Estados Unidos se enfrenten a ciertos desafíos al momento de viajar.

Uno de ellos son las prohibiciones de salida. Algunas naciones pueden imponerlas como alternativa a la detención penal o en litigios civiles o familiares; aunque suelen ser rutinarias y rara vez se aplican de forma coercitiva.

Las personas con doble ciudadanía en Estados Unidos siempre deben usar su pasaporte local para entrar al país norteamericano Freepik

En el caso de que la persona haya regrese sin su pasaporte de EE.UU., las autoridades podrían considerar no reconocer su nacionalidad e imponer la regla de la asistencia limitada.