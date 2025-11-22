Guía del buen carácter moral para inmigración: qué investiga realmente Uscis para la ciudadanía y cómo demostrarlo

Obtener la ciudadanía en Estados Unidos requiere de cumplir con una serie de requisitos específicos, entre los que se encuentra el buen carácter moral. Para establecerlo, estos es lo que investiga el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Buen carácter moral para obtener la ciudadanía: qué es

Cuando se realiza una solicitud de naturalización (Formulario N-400), el peticionario debe demostrar que es y ha sido una persona de buen carácter moral. El propósito de las autoridades es asegurar que el extranjero sea apto para convertirse en ciudadano, al reflejar los valores y estándares esperados.

Al requisito se le conoce como GMC, por sus siglas en inglés.

Qué investiga el Uscis y cómo demostrar la buena conducta

En general, el extranjero debe demostrar la buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta el momento de prestar el Juramento de Lealtad en la ceremonia de ciudadanía.

Ahora el Uscis presta mayor atención a si un extranjero ha incurrido en alguna conducta o acto que lo descalifique

El Uscis explica en su Manual de Políticas que evaluación que realiza un funcionario para determinar el GMC incluye la revisión de:

Los antecedentes del extranjero.

del extranjero. Las declaraciones proporcionadas en la solicitud de naturalización.

proporcionadas en la solicitud de naturalización. El testimonio oral proporcionado durante la entrevista.

Sin embargo, las acciones previas al período legal establecido también pueden influir en el cumplimiento del requisito. En general, el oficial deberá considerar la totalidad de las circunstancias y sopesar todos los factores, favorables y desfavorables.

Estos factores pueden ser relevantes para determinar el carácter moral actual de un solicitante y su reforma, si es el caso:

Vínculos familiares y antecedentes.

familiares y antecedentes. Ausencia o presencia de otros antecedentes penales .

. Educación.

Historial laboral.

Otros comportamientos respetuosos de la ley (por ejemplo, cumplir con las obligaciones financieras, pagar impuestos ).

). Participación comunitaria.

Credibilidad del solicitante.

Cumplimiento de la libertad condicional.

Tiempo de residencia en Estados Unidos.

Tener buen un carácter significa que el extranjero se ajuste a los estándares de los ciudadanos promedio de la comunidad en la que reside

Una guía en Inmigración TV, elaborada por el abogado Gianfranco De Girolamo, señala que estos son los documentos que se pueden presentar para demostrar la buena conducta:

Expedientes escolares o diplomas que muestren educación.

Comprobantes de impuestos pagados .

. Récords de servicio militar.

Cartas de empleadores que hablen bien del peticionario.

Evidencia de trabajo voluntario o servicio comunitario .

. Documentos que muestren que se cumplen todas las obligaciones financieras.

Cartas de líderes religiosos, vecinos o miembros de la comunidad.

Actualizaciones 2025: el Uscis implementó nuevas reglas

En agosto de este 2025, el Uscis reorientó la forma en que considera el buen carácter moral de los potenciales ciudadanos, para buscar contribuciones positivas a las comunidades en lugar de simplemente la ausencia de mala conducta.

“Restablecimos la práctica de realizar investigaciones vecinales a los potenciales nuevos ciudadanos para verificar sus afirmaciones y obtener una visión completa de su carácter”, señaló la agencia en un comunicado.

Lo que puede afectar el buen carácter moral

La agencia señala que ciertos tipos de conducta delictiva impiden automáticamente que los extranjeros establezcan el GMC y pueden hacer que el peticionario de ciudadanía esté sujeto a procedimientos de expulsión. También se puede determinar que carece del requisito por otros tipos de conducta criminal o actos ilícitos.

En general, un extranjero que solicita la naturalización debe demostrar buena conducta durante los períodos requeridos de residencia continua en Estados Unidos

En ese sentido, De Girolamo señala que hay situaciones que impiden demostrar buen carácter moral de forma temporal, si ocurrieron en los últimos cinco años (o tres años en algunos casos), como: