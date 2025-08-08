Adiós a una histórica tienda en California: el icónico local departamental que se despide para siempre el 26 de agosto

El local Nordstrom ubicado en el centro comercial Santa Mónica Place, en California, cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo 26 de agosto, tras 15 años de operación. La cadena de tiendas departamentales de lujo no detalló los motivos del cierre, pero indicó que busca optimizar su presencia a través de sucursales cercanas y canales digitales.

Nordstrom cierra su tienda ubicada en el centro comercial Santa Mónica Place

Nordstrom fue fundada en 1901 en Seattle, Washington, como una zapatería creada por el inmigrante sueco John Nordstrom. A lo largo de las décadas, la empresa evolucionó hasta convertirse en una reconocida tienda departamental de moda, con más de 360 sucursales en todo Estados Unidos.

En declaraciones a KTLA 5 News, un portavoz de la compañía confirmó que la sucursal ubicada en 20 Broadway del centro comercial de Santa Mónica cerrará definitivamente a fines de agosto: “Tomar decisiones como esta nunca es fácil, y entendemos el impacto que tienen en los miembros de nuestro equipo. Estamos comprometidos a apoyar a nuestros empleados durante esta transición, incluso ayudando a quienes estén interesados en encontrar otro puesto dentro de Nordstrom”.

A su vez, la empresa anunció que también suspenderá las actividades del local ubicado en la calle en 1453 Saint Louis Galleria, en el centro comercial Saint Louis Galleria, en Missouri, el 24 de agosto. Un vocero de la compañía afirmó a Newsweek: “Creemos que podremos atender mejor a nuestros clientes en cada región mediante nuestras tiendas cercanas y nuestros canales digitales”.

Según USA Today, estos cierres se suman a una tendencia de otros minoristas que redujeron su número de sucursales en todo el país. En marzo, Macy’s informó que retiraría 150 tiendas poco productivas. Ese mismo mes, Kohl’s comunicó que suspendería las operaciones en 27 ubicaciones. En mayo, JCPenney cerró siete establecimientos en diferentes regiones, mientras que el mes pasado At Home se declaró en bancarrota y anunció la eliminación de 26 locales “con bajo rendimiento”.

Nordstrom Rack anuncia apertura en Tampa para otoño 2026

A pesar de estos dos cierres, se anunció la apertura de una nueva tienda Nordstrom Rack en Tampa, Florida, prevista para el otoño boreal de 2026. Gemma Lionello, presidenta de Nordstrom Rack, indicó: “Esperamos con entusiasmo ser parte de la comunidad de Tampa y ofrecer a nuestros clientes una increíble selección de grandes marcas a excelentes precios. Estamos emocionados por ampliar nuestra presencia en el mercado de Tampa e introducir a nuevos clientes a la experiencia Nordstrom”.

Se espera la apertura de una nueva tienda Nordstrom Rack en Tampa para 2026 REUTERS/Rick Wilking

Con una superficie aproximada de 24,757 pies cuadrados (2300 m²), el local estará situado en The Plaza at Citrus Park, un popular centro comercial que alberga marcas como Best Buy, J.Crew Factory, Burlington, PetSmart, Ulta y Old Navy.

Lionello afirmó que en esta nueva tienda “los clientes podrán aprovechar nuestros servicios convenientes, como la recogida de pedidos en línea tanto de Nordstrom.com como de NordstromRack.com, y realizar devoluciones de forma sencilla”.

Nordstrom Rack es la división de ventas con descuento de Nordstrom, Inc., y busca brindar a los clientes una experiencia más cómoda y conectada entre sus tiendas físicas y plataformas digitales. Asimismo, ofrece rebajas de hasta el 70% en ropa, accesorios, productos de belleza, artículos para el hogar y calzado de las principales marcas disponibles en la tienda oficial.

Con la apertura de esta nueva sucursal, la compañía amplía su presencia física en Florida, donde actualmente opera seis tiendas Nordstrom y 19 Nordstrom Rack, con más de 2800 empleados.