Nueva ley de inmigración de residencia permanente hoy, 8 de agosto de 2025: actualizaciones recientes
Los últimos cambios anunciados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) afectan a las peticiones por relación familiar
- 4 minutos de lectura'
La residencia permanente legal en Estados Unidos otorga a los extranjeros la autorización para vivir y trabajar en el país. Bajo la ley de inmigración se establecen las directrices para su procesamiento. Al 8 de agosto de 2025, estas son las actualizaciones.
Qué pasa hoy, 8 de agosto, con la residencia permanente
El pasado 1º de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó su Manual de Políticas y modificó el Volumen 6, que corresponde al ajuste de estatus, procedimiento por el que, en la mayoría de los casos, se obtiene la green card.
“Esta guía entrará en vigor a partir de su publicación y se aplica a las solicitudes pendientes y a aquellas presentadas a partir de la fecha de publicación”, explicó la agencia en un comunicado.
La agencia señala que Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que los ciudadanos estadounidenses, los nacionales y los residentes permanentes pueden solicitar que ciertos familiares extranjeros inmigren, a través de una Petición de Familiar Extranjero (Formulario I-130). Si hay una visa aprobada, los no ciudadanos también pueden solicitar la gren card.
La guía actualizada simplifica la política existente para brindar una orientación clara y coherente a los funcionarios. También puntualiza ciertos requisitos de elegibilidad y adjudicación, incluyendo cuándo Uscis requiere una entrevista para las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia y proporciona orientación sobre la aprobación y denegación de las peticiones.
El organismo también señala que con las modificaciones se mejorará la capacidad para examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califican, a fin de garantizar que sean genuinos, verificables y que cumplan con todas las leyes de inmigración.
“Las solicitudes de visa de inmigrante fraudulentas, frívolas o, de otro modo, carentes de mérito, basadas en la familia, minan la confianza en las vías familiares para obtener la residencia permanente legal (LPR) y socavan la unidad familiar en Estados Unidos”, indica la agencia.
Trámite para obtener la green card: actualizaciones 2025
Solicitar ante el Uscis la residencia permanente, en la mayoría de los casos, requiere de presentar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus. Este formato también se actualizó en este 2025.
La agencia indicó que a partir del pasado 3 de marzo de 2025, la versión vigente del I-485 es la edición del 01/20/25 y que en caso de no hacer el trámite con la edición requerida, las solicitudes se pueden rechazar.
La agencia advierte que si se completa e imprimen los formularios para enviarlos por correo postal, el solicitante debe asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas están visibles en la parte inferior de todas las hojas y que todas sean de la misma publicación.
“Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, precisa.
Otros formatos relacionados con la residencia permanente, que tuvieron cambios en este año, son:
- Formulario I-829, Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones en Estatus de Residente Permanente: a partir del 28 de mayo solo se acepta la edición 01/20/25.
- Formulario I-131, Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida: a partir del 1º de mayo de la agencia solo acepta la versión con fecha de 01/20/25.
