El error letal que puede prohibirte para siempre el ingreso a EE.UU.

Obtener una visa para ingresar a Estados Unidos requiere de cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades migratorias, los cuales varían según el tipo de visa solicitada. Sin embargo, errores comunes durante la solicitud, como mentir o presentar documentos falsos, pueden resultar en graves consecuencias, incluidas la negación permanente de entrada al país.

Requisitos para solicitar una visa y riesgos asociados

Existen dos tipos principales de visa: las visas de no inmigrante, que permiten viajar temporalmente a EE.UU., y las visas de inmigrante, utilizadas para residir permanentemente en el país.

Un error en los documentos podría cancelar permanentemente la posibilidad de obtener una visa estadounidense Freepik

Obtener una visa de no inmigrante, como la de turista, requiere completar varios pasos, entre ellos llenar el formulario DS-160, presentar un pasaporte válido, fotos y asistir a una entrevista en una embajada o consulado de EE.UU. Las visas más comunes son la B-1 para viajes de negocios y la B-2 para turismo o visitas familiares. Aunque el proceso puede parecer sencillo, un error mínimo puede resultar en la negación de la visa.

Mentir o presentar documentos falsos tiene consecuencias graves

El Departamento de Estado de EE.UU. subrayó que mentir en la solicitud o presentar documentos falsificados es uno de los errores más graves. En una publicación en X (ex Twitter) de la Embajada de EE.UU. en México, el 27 de marzo de 2025, las autoridades alertaron sobre las consecuencias de este tipo de fraude, que puede llevar a la prohibición permanente de ingresar al país.

Las autoridades migratorias aplican sanciones permanentes por falsedad en las solicitudes X:@USEmbassyMEX

Esto significa que el solicitante quedará permanentemente inhabilitado para obtener una visa estadounidense, lo que puede afectar todas las solicitudes futuras.

Las autoridades consulares cuentan con acceso a bases de datos interinstitucionales que permiten verificar la información de los solicitantes, como su historial de viajes, antecedentes penales y otros detalles relevantes. Este acceso a información detallada facilita la identificación de fraudes y aumenta considerablemente las probabilidades de que el solicitante sea detectado si presenta datos falsos, incompletos o inconsistentes en su solicitud.

Errores comunes que pueden llevar al rechazo de una visa

Además de mentir o presentar documentos falsos, existen otras razones por las cuales una visa puede ser rechazada. El consumo de drogas, antecedentes penales, o violaciones previas de las leyes migratorias de EE.UU. son factores que pueden resultar en una negativa. En estos casos, los solicitantes reciben una explicación sobre la sección de la ley que fundamenta la decisión.

La omisión de información relevante se considera tan grave como presentar documentos falsificados Freepik

Otro motivo común de rechazo es no cumplir con los requisitos específicos para cada tipo de visa. Si el solicitante no presenta los documentos correctos o no cumple con las condiciones establecidas para la categoría de visa solicitada, su solicitud puede ser rechazada. Aunque en estos casos no haya fraude, el solicitante aún podrá intentar nuevamente en el futuro, siempre que subsane los errores cometidos en su solicitud anterior.

Agencias involucradas en la revisión de solicitudes

Además del Departamento de Estado, otras agencias clave del gobierno de EE.UU., como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), también participan activamente en la revisión de las solicitudes de visa.

Estas agencias no solo analizan los documentos presentados, sino que también revisan el comportamiento y antecedentes de los solicitantes para garantizar que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de EE.UU.