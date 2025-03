¿Adiós Visa?: esto se sabe de la posible prohibición de entrada de venezolanos y cubanos a Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos evalúa una nueva prohibición de visas que podría afectar a ciudadanos de más de 40 países, como Cuba y Venezuela. La medida, impulsada por la administración Donald Trump, se asemeja a restricciones impuestas en su primera presidencia. En este contexto, organizaciones proinmigrantes manifestaron preocupación por el impacto que tendrá en miles de familias.

Trump evalúa una prohibición de viajes para Cuba y Venezuela

Un borrador elaborado por funcionarios estadounidenses sugiere la creación de una lista roja con diez países, según Reuters. Tanto Cuba como Venezuela figuran entre las naciones que podrían quedar completamente excluidas del acceso a visas estadounidenses.

La orden ejecutiva de Trump del 20 de enero exige identificar países con sistemas de verificación "deficientes", con un límite de 60 días para presentar la lista final de naciones afectadas Pool

El 20 de enero, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva que ordenó crear una lista de países con controles migratorios insuficientes para restringir su ingreso a Estados Unidos. El decreto se tituló “Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.

La nómina oficial debía entregarse dentro de los 60 días posteriores a la firma. El informe identifica “países en todo el mundo cuyos sistemas de verificación y filtrado son tan deficientes que justifiquen una suspensión parcial o total de la admisión de sus nacionales”. En tanto, Reuters confirmó que la suspensión de visas podría incluir restricciones a visas turísticas y estudiantiles.

Incertidumbre sobre visas vigentes y reunificación familiar

Aún no está claro si quienes poseen visas aprobadas estarán exentos de la medida o si sus documentos serán revocados. La Administración Trump no realizó anuncios oficiales hasta el momento, mientras que un funcionario de la Casa Blanca aseguró a CNN que “no se tomó una decisión definitiva sobre posibles prohibiciones de viaje y cualquiera que diga lo contrario no sabe de lo que está hablando”.

Por su parte, organizaciones proinmigrantes alertaron sobre el impacto de la medida. La directora interina de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia al Refugiado (IRAP, por sus siglas en inglés), Hannah Flamm, advirtió que más de 100 mil cubanos tienen visas pendientes de reunificación familiar, lo que podría complicar la situación de miles de familias separadas.

Organizaciones proinmigrantes alertan que más de 100 mil cubanos con procesos de reunificación familiar pendientes serían los más perjudicados por estas medidas restrictivas Sandra McAnany - Sandra McAnany

“Denunciamos de la manera más fuerte posible esta nueva prohibición de viaje de Trump y tenemos claro que esta es una política de separación de familias. Nada que ver con la seguridad nacional estadounidense”, comentó Flamm.

Restricciones que podrían afectar a países latinoamericanos

Un memorando interno del gobierno estadounidense indica que Cuba y Venezuela podrían enfrentar una suspensión total de visas. Además, Haití sería sujeto a restricciones parciales, lo que limitaría visas de turista y estudiante. Algunos países del Caribe podrían recibir sanciones similares si no cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por EE.UU.

Países con suspensión total de visas:

Cuba

Venezuela

Países con restricción parcial de visas:

Haití (afecta visas de turista y estudiante)

Países en riesgo de futuras restricciones:

Antigua y Barbuda

Dominica

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

Similitudes con la política migratoria de Trump en 2017

Esta medida recuerda la prohibición de viajes impuesta por Trump en 2017, que incluyó a siete países musulmanes y el ingreso de refugiados sirios. La medida suspendió temporalmente la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

A diferencia de 2017, cuando tribunales bloquearon inicialmente la prohibición, la actual Corte Suprema de mayoría conservadora probablemente avalaría las nuevas restricciones migratorias de Trump Matt Rourke - AP

Además, generó fuertes protestas y demandas judiciales. Jueces en varios estados bloquearon la prohibición inicial ese año, bajo el argumento de que discriminaba por nacionalidad y religión sin justificación, lo que viola la ley migratoria estadounidense. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó la decisión del republicano en 2018, hasta que Joe Biden la revocó en 2021.

Ahora, defensores de los derechos de los migrantes advierten que esta nueva prohibición podría ser llevada nuevamente a los tribunales. Sin embargo, en esta ocasión, la nueva Corte Suprema de mayoría conservadora podría favorecer la posición de Trump.