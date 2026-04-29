El Uscis revisará las redes sociales: en qué caso negarán las solicitudes de green card y actualizaciones de mayo 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicó cambios en sus procedimientos de evaluación que incluyen el análisis de redes sociales como parte del proceso para otorgar la residencia permanente. La medida forma parte de una serie de lineamientos impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Qué publicaciones en redes sociales revisa el Uscis antes de aprobar una green card

Las nuevas disposiciones permiten a los agentes revisar contenido publicado en internet, así como la participación en actividades públicas. El objetivo declarado es identificar posibles riesgos antes de conceder beneficios migratorios.

La agencia ha intensificado el uso de verificación biométrica y el análisis de redes sociales Foto de freepik disponible en freepik / Foto de Uscis

Según los lineamientos, quienes soliciten la green card deberán informar todas sus cuentas digitales utilizadas en los últimos cinco años. Además, esos perfiles deberán permanecer accesibles durante el tiempo que dure el trámite.

El análisis contempla publicaciones, interacciones y cualquier material que pueda interpretarse como contrario a los intereses del país norteamericano. Entre los elementos evaluados se incluyen opiniones políticas, imágenes compartidas y participación en eventos o protestas. También se examinan símbolos o mensajes que puedan ser considerados como cuestionamientos al sistema institucional.

“No hay lugar en EE.UU. para los extranjeros que defienden las ideologías antiestadounidenses o apoyan a las organizaciones terroristas”, dijo Joseph Edlow, director del Uscis, según lo retomado por Telemundo.

Las reglas establecen que ciertos contenidos pueden influir de manera directa en la decisión final. En esos casos, los expedientes pueden ser derivados a instancias superiores dentro de la agencia.

Cuáles son las publicaciones o protestas que podrían afectar una green card en EE.UU.

Las solicitudes pueden ser denegadas si el historial digital muestra actividades consideradas problemáticas bajo las nuevas pautas. Esto incluye publicaciones críticas hacia políticas del gobierno o expresiones vinculadas a conflictos internacionales.

También se contemplan registros de asistencia en manifestaciones específicas. Las autoridades consideran que este tipo de participación puede reflejar posicionamientos que afectan la evaluación migratoria.

“Los que no tienen un estatus sólido como la residencia y los que no tienen papeles no deberían presentarse a ninguna marcha. No deberían postear cualquier opinión política”, aconsejó Kathia Quirós, abogada de inmigración de Telemundo. Otro factor incluido es el uso de símbolos o acciones interpretadas como falta de alineación con principios nacionales.

Expertos recomiendan a los extranjeros sin estatus sólido evitar publicar opiniones políticas críticas para no arriesgar su permanencia en EE.UU. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Nuevos controles migratorios del Uscis en mayo de 2026: qué cambió

Como parte de las medidas operativas para fortalecer la integridad del sistema migratorio, el Uscis acortó los periodos de validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD). El objetivo principal de esta reducción es obligar a los beneficiarios a someterse a controles de seguridad con mayor frecuencia.

Esta decisión impacta directamente a las siguientes categorías migratorias:

Refugiados (Categoría A03).

(Categoría A03). Asilados (A05).

(A05). Destinatarios de la suspensión de expulsión (A10).

(A10). Solicitantes de asilo o de suspensión de expulsión (C08).

o de suspensión de expulsión (C08). Solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA (C09).

bajo la sección 245 de la INA (C09). Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (Nacara) (C10).

El organismo también reforzó el proceso de vetting mediante la actualización de políticas de fotografías para incluir verificación de identidad biométrica, además del incremento en la revisión de perfiles de redes sociales. En paralelo, se incorporaron actualizaciones tecnológicas, como la posibilidad de completar ciertos trámites de forma digital y mejora de sistemas de verificación de identidad.

Cómo impactan las nuevas reglas del Uscis en la aprobación de green cards

Datos recientes publicados por The New York Times indicaron que el número de solicitudes aprobadas se redujo en los últimos meses. Los registros mostraron que más de la mitad de los pedidos de green card fueron rechazados bajo el nuevo esquema.