La advertencia de Uscis a los inmigrantes que van a sus oficinas en Estados Unidos: “Inquebrantable”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) advirtió a los migrantes que viven en Estados Unidos y pretenden acudir a las oficinas locales de la agencia sobre las repercusiones y medidas que pueden llevar a cabo las autoridades federales. En ese sentido, puntualizó que el cierre del gobierno no impactaría en sus objetivos de detención y deportación de extranjeros sin estatus legal en el territorio.

La advertencia del Uscis sobre los migrantes que vayan a las oficinas durante el cierre del gobierno

El primer minuto del miércoles 1º de octubre se inició el cierre del gobierno de EE.UU., ante la falta de acuerdo en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto federal. Si bien diversos organismos pausaron o restringieron ciertas funciones, el Uscis advirtió que persiste su compromiso con el control migratorio ordenado por Donald Trump.

La agencia federal advirtió a los migrantes que su compromiso sigue vigente a pesar del cierre del gobierno X/@USCIS

“¿Cree que puede salirse con la suya cometiendo fraude migratorio durante el cierre?“, señaló la agencia federal en una publicación de X el viernes 10 de octubre. Y aseveró: “Piénselo otra vez. Seguimos trabajando y le encontraremos”.

Con respecto a las medidas ordenadas por la administración republicana sobre identificar, detener y deportar a migrantes sin estatus legal y con antecedentes penales en EE.UU., el Uscis remarcó: “Estamos comprometidos a defender la patria a pesar del cierre del Senado por parte de los demócratas".

La agencia federal contactó a la policía para detener al migrante que acudió a las oficinas X/@USCIS

En ese sentido, el organismo gubernamental destacó un caso reciente de un migrante de origen peruano que acudió a una oficina local del Uscis y fue detenido por las autoridades.

Por qué detuvieron a un migrante que acudió a una oficina del Uscis en el cierre

Un ciudadano de Perú ingresó a una sucursal de la agencia federal en Fairfax, Virginia, para realizar una entrevista correspondiente a un proceso migratorio. Los trabajadores del Uscis contactaron a la policía local y los agentes detuvieron al migrante.

“El gobierno puede estar cerrado, pero nuestro compromiso de defender el sistema de inmigración legal y nuestra patria es inquebrantable”, expresó el organismo en otra publicación de la red social el viernes pasado.

El Uscis detalló el arresto de un migrante de Perú en una oficina local en Virginia X/@USCIS

Y detallaron sobre el caso anterior: “Nuestros oficiales y una rigurosa investigación revelaron que tenía una orden de arresto pendiente por resistencia a un agente de policía a incomparecencia".

“Si existe una orden de arresto en su contra, será detenido y deportado“, aseveró el Uscis.

La nueva medida del Uscis sobre el parole para migrantes en EE.UU.

El Uscis actualizó la tarifa de presentación del parole para migrantes que pretendan ingresar a Estados Unidos, avalada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El monto, detallado en un comunicado del miércoles 15 de octubre, es de US$1000 para el año fiscal 2025, aunque está sujeto a ajustes anuales por inflación.

El Uscis continúa sus funciones en el cierre del gobierno de EE.UU. X/@USCIS

La actualización se enmarcó en la H.R. 1 firmada por Trump en julio pasado y la deben abonar los migrantes que soliciten el parole para ingresar al territorio norteamericano, a menos que califiquen para una excepción.

Esta tarifa se abona cuando se recibe el permiso de viaje a través del Uscis. “Si se encuentra físicamente en EE.UU. y le otorgamos el permiso o un nuevo período (conocido como re-parole), a partir del 16 de octubre de 2025, le notificaremos que debe pagar antes de que aprobemos su solicitud”, aclaró la agencia.