Es brasileña y fue a tramitar su green card, pero los sistemas arrojaron esta información: le pasó lo peor

Una brasileña intentó obtener su residencia permanente (green card) en Estados Unidos, pero los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) revisaron sus sistemas y descubrieron información que terminó con el proceso. Los agentes llamaron a la policía local y la mujer quedó detenida.

En sus cuentas oficiales de plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, la agencia federal, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que la mujer solicitó la residencia en las oficinas de Orlando, en Florida, y después de una verificación se encontró que tenía una orden de arresto activa por fraude.

El Uscis advirtió que obedecer la ley es el requisito mínimo para los extranjeros que desean permanecer en Estados Unidos

El anuncio señala que los oficiales del Uscis llamaron al Departamento de Policía de Orlando, y la brasileña fue arrestada. “Obedecer la ley es el requisito mínimo para los extranjeros que desean permanecer en Estados Unidos”, advirtió el organismo.

Aunque no dieron más detalles acerca de la situación legal de la mujer, sí explicaron que de acuerdo con la Administración Trump, y la secretaría del DHS, “los extranjeros que infrinjan la ley enfrentarán consecuencias”.

Cometer un delito te vuelve inadmisible en EE.UU.

La sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece los motivos por los cuales un extranjero puede ser declarado inadmisible en EE.UU. Esto significa que no se les otorgará ningún estatus legal o beneficio, como una visa o la residencia, a menos que puedan demostrar que califican para una exención.

La legislación señala que una persona es inadmisible si ha sido condenada, ha confesado o ha cometido actos que constituyen un delito moralmente grave (que no sea de carácter político), o si ha violado leyes relacionadas con sustancias controladas (drogas).

El Uscis ha señalado que tener una visa o tarjeta de residente permanente es un privilegio

De acuerdo con el despacho de abogados Puntier Law, tener antecedentes penales es una de las razones más comunes para que las solicitudes de residencia permanente sean denegadas. “Esto se debe a que el gobierno considera que los solicitantes con antecedentes penales son un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, precisan.

El bufete agrega que “es importante considerad que incluso tener un registro de arresto sin ser declarado culpable puede llevar a que su solicitud sea denegada también debido a la falta de confiabilidad en lo que respecta a su carácter”.

¿El Uscis puede determinar la inadmisibilidad y negar la green card?

Justia, un sitio que ofrece recursos legales en línea, indica que varias agencias gubernamentales, como el Uscis, “tienen la autoridad para determinar la inadmisibilidad de un extranjero”.

Añade que en el caso de las personas que ya residen en Estados Unidos, cuando una agencia federal determina la inadmisibilidad, el extranjero podría ser sometido a un proceso de deportación.

En la mayoría de los casos, los solicitantes de ajuste de estatus deben ser entrevistados por un oficial

Por su parte, la agencia de inmigración explica que todos los solicitantes de ajuste de estatus, trámite por el que se obtiene la green card en la mayoría de los casos, deben ser entrevistados por un oficial, lo que permite “verificar información importante sobre el solicitante para determinar su elegibilidad”.

“Dependiendo de cómo un extranjero entró a Estados Unidos o si cometió algún acto o violación de la ley migratoria, se le podría prohibir el ajuste de estatus”, sentencia la dependencia.