La ley de Estados Unidos establece diferentes normas por las que una solicitud de visa puede ser negada. Generalmente, se requiere que los solicitantes pasen por una entrevista con un funcionario consular de ese país, que, después de revisar y comprobar su información, emite su decisión final. Para despejar las dudas al respecto, una oficial retirada compartió en un video algunas banderas de alerta con las que tienen que tener cuidado aquellos que quieran viajar al país norteamericano.

“Tener banderas rojas en tu caso significa que necesitas ir a tu entrevista con un plan para convencer al funcionario y con los motivos por los que tu visa debe ser aprobada”, indica la descripción del clip, publicado en la cuenta @argovisa, que suma 243 mil seguidores.

De acuerdo con la mujer, que se identifica como exfuncionara de visas, las red flags o banderas rojas son factores en el contexto de los solicitantes de visa, ya sea en su biografía o en su formulario DS-160, a los que el oficial les prestará mayor atención. Desde su perspectiva, considerar estas características es esencial porque “ellos las verán para asegurarse de que el solicitante realmente califica para la visa”.

El proceso de visa para los trabajadores remotos

A pesar de que tener alguno de estos casos podría causar alarma entre quienes están en medio de su trámite, la exoficial aclaró que significa únicamente que se debe hacer un esfuerzo extra. Después, puso como ejemplo a quienes hacen trabajo remoto, ya que este factor es ineludible para las personas a cargo de la entrevista. En sus recomendaciones, instó a los solicitantes a ser capaces de hablar sobre ello y preparar respuestas para cuando les pregunten cómo harán su trabajo en EE.UU. durante su estancia o especificando si están de vacaciones o únicamente van para reuniones de negocios.

“Si eres trabajador remoto de tiempo completo, se debe comprobar que la actividad que harás en EE.UU. sea compatible con las visas en categorías B1/B2″, especificó.

Visa para quienes ya fueron a EE.UU.

Aquellas personas que ya viajaron por EE.UU. y quieren hacer su renovación, tampoco están exentas, dado que les revisarán su historial de viajes. La experta aseguró que un detalle que les llama la atención son las estancias frecuentes, con personas quedándose hasta cuatro semanas en varias ocasiones, muy cercanas entre sí. “El oficial estará interesado en saber por qué quieres ir tantas veces (...) Tendrás que preparar tu historial de viajes y ser claro sobre tus razones”.

Visa para personas mayores de 18 años y menores de 30

La siguiente bandera roja que abordó la experta fue la educación. En este punto, sumó que las personas muy jóvenes causarán un mayor escrutinio. Además, el oficial se mostrará interesado en conocer el contexto de la familia, como si se tienen parientes muy cercanos en EE.UU.: “Estas son cosas que llaman la atención de los funcionarios de visa”.

Por último, la exfuncionaria reiteró que tener estas banderas rojas no significa que la persona no sea candidata a obtener la visa, sino que únicamente quieren decir que tendrá que prepararse más para realzar lo positivo. “Necesitas entender qué busca el oficial para encontrar la manera de presentar tu información y dejarle claro que dices la verdad”.

Estados Unidos tiene características y criterios para cada visado iStock

¿Por qué te niegan la visa de EE.UU.?

De acuerdo con el Departamento de Viajes de EE.UU. una solicitud puede ser denegada porque el oficial consular no tiene toda la información para determinar que el solicitante es elegible para recibir la visa. Entre otros motivos están que no califica para la categoría que solicitó o porque la información indica inadmisibilidad o inelegibilidad. Además, uno de los más comunes es porque no puede demostrar fuertes lazos con su nación de origen.