Actualización del Uscis para migrantes: qué oficinas están abiertas y cerradas en mayo 2026 en todo EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó un registro oficial con los avisos más recientes sobre suspensiones de servicio en distintas sedes en EE.UU. Esta información permite a las personas con trámites programados conocer si hay atención presencial en la fecha prevista.

Oficinas del Uscis cerradas esta semana en Estados Unidos

El organismo federal mantiene un listado activo donde reporta interrupciones en la operación de centros de servicio. Actualmente, todas las oficinas de Uscis están abiertas, salvo una en específico.

Todos los estados de EE.UU. tienen oficinas de Uscis Google Maps

En las Islas Marianas del Norte, la sede de Saipán con categoría Oficinas de Campo permanece cerrada de forma indefinida. El aviso oficial indica que el cierre responde a factores climáticos que afectaron la seguridad y el funcionamiento del lugar. Por otro lado, el Centro de Servicios Aéreos de Saipán permanece cerrado. Sin embargo, en este caso reabre el 6 de mayo.

Otras oficinas que cambiaron sus operaciones fueron:

Kentucky . El centro de apoyo de Louisville suspendió actividades del 29 de abril al 1 de mayo por un proceso de cambio de sede. La dependencia informó que el servicio se trasladó a una nueva dirección: 601 W Broadway, Ste. 636, Louisville, KY 40202. La reapertura se programó para el 4 de mayo, con operaciones retomadas en la nueva ubicación .

. El centro de apoyo de Louisville suspendió actividades del 29 de abril al 1 de mayo por un proceso de cambio de sede. La dependencia informó que el servicio se trasladó a una nueva dirección: 601 W Broadway, Ste. 636, Louisville, KY 40202. La reapertura se programó para el 4 de mayo, con . California. La oficina de Los Ángeles suspendió actividades el 1 de mayo debido a eventos locales que impidieron la operación normal.

El Uscis reprograma las citas de todos los solicitantes si hay un cierre de oficina Vadym Drobot - Freepik

Cómo confirmar mi cita antes de asistir a Uscis

La agencia migratoria estableció que todas las oficinas no incluidas en el listado de cierres operarán con normalidad. Aun así, la plataforma se actualiza conforme surgen nuevas eventualidades, por lo que la revisión constante resulta clave para evitar contratiempos.

Los usuarios deben revisar el portal antes de ir a su cita para confirmar el estado de su sede. El procedimiento consiste en ubicar la oficina correspondiente y verificar si existió algún aviso vigente.

Qué hacer si una oficina del Uscis está cerrada

En casos de suspensión, la agencia suele reprogramar automáticamente las citas y notifica a los solicitantes con nueva fecha y horario. Así, asegura la continuidad en los trámites sin pérdida de turno.

Si Uscis suspende actividades presenciales, los solicitantes no pierden su cita Nebojsa Tatomirov/Shutterstock

Lo único que los solicitantes deben hacer es estar pendientes de la información oficial que proporcionaron en su solicitud. Es decir, el anuncio sobre su reprogramación les llegará a los canales de contacto registrados. En situaciones donde una sede cambió de ubicación, como el caso del centro en Louisville, el nuevo aviso incluye la dirección actualizada para la siguiente cita.

Respecto a cuánto se tardará la nueva cita, el Uscis aclaró que la reasignación respeta la prioridad original de cada caso. Si el cierre se extendió por varios días o se trató de interrupciones indefinidas, como ocurrió en sedes afectadas por condiciones meteorológicas, la regla es la misma. Esta medida evita que los usuarios pierdan su turno dentro del sistema.