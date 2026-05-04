Es de Honduras, ingresó a EE.UU. con visa de inmigrante juvenil y fue detenido por el ICE: llega cuatro meses preso

El caso de Elder Marín Chávez Carranza, de 18 años, se instaló en el debate sobre los controles migratorios en Estados Unidos. El joven, originario de Honduras, contaba con un permiso legal para permanecer en ese país bajo una visa especial destinada a menores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, permanece detenido desde fines de 2025.

Alabama: cómo una infracción de tránsito terminó en una detención del ICE

El episodio que derivó en su arresto ocurrió el 30 de diciembre en Auburn, Alabama. Chávez Carranza fue interceptado por la policía local mientras conducía a una velocidad levemente superior al límite permitido: 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) en una zona señalizada para 45 (72).

“Le dije al policía que tenía un estatus legal y que tenía los papeles en el carro. Realmente no le importó y me llevó”, dijo el joven en una llamada telefónica con Univision. A partir de ese control, el procedimiento escaló.

Tras el control policial, Chávez Carranza fue puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Louisiana.

El joven fue trasladado al Centro Correccional Winn, donde continuaba detenido al 30 de abril del presente año, por lo que cumplió cuatro meses de reclusión. La instalación funciona bajo acuerdos con autoridades migratorias federales.

Antes de su detención, el joven de Honduras cursaba el undécimo grado en una escuela secundaria de Alabama. Su rutina incluía actividades educativas y formación técnica, con interés en el oficio de soldadura.

“No están respetando nada. Yo tenía un estatus legal y ni eso me respetaron”, reiteró Chávez Carranza.

Winn Correctional Center en Winnfield, Louisiana, actualmente está operado por ICE Foto Cornell Law School

Qué es el estatus SIJS y qué derechos otorga a menores migrantes en EE.UU.

El estatus migratorio del joven corresponde a la Visa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS, por sus siglas en inglés). Este programa está dirigido a menores que han sido víctimas de abandono, abuso o negligencia y que reciben protección mediante decisiones judiciales en EE.UU.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), para acceder a esta categoría, es necesario que un tribunal determine que el menor no puede reunificarse con uno o ambos padres y que no es conveniente su regreso al país de origen. Además, el solicitante debe residir en territorio estadounidense y cumplir con requisitos de edad y estado civil.

La SIJS no solo habilita la permanencia legal, sino que también abre la posibilidad de solicitar la residencia permanente. En el caso de Chávez Carranza, su audiencia final estaba prevista para junio.

Este tipo de procedimientos se enmarca en políticas de control más estrictas, donde la verificación de estatus puede implicar detenciones prolongadas, incluso en ausencia de antecedentes penales. El caso del joven hondureño es mencionado junto a otros en los que beneficiarios de programas como DACA o TPS han sido detenidos en circunstancias similares.

Desde su arresto, Elder ha permanecido recluido en el Centro Correccional Winn de Louisiana Mary Altaffer - AP

Caso en Louisiana: qué sigue en el proceso migratorio del joven bajo custodia del ICE

Desde su ingreso al centro de detención, el joven permanece a la espera de definiciones sobre su situación migratoria. “Hay de todos lugares. Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos... hasta personas de Europa e Inglaterra”, comentó Chávez Carranza a Univision.

Allí, las actividades educativas fueron reemplazadas por rutinas propias del sistema penitenciario. Mientras tanto, su proceso legal continúa abierto. “Lo único que toca es aguantar. Porque si uno no le echa ganas, no va a haber futuro para uno”, finalizó.