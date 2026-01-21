Actualizaciones recientes sobre Donald Trump en Davos y sus críticas a las políticas migratorias de Europa

Durante su discurso en Davos, Suiza, el presidente Donald Trump expuso ante líderes políticos y empresariales de todo el mundo definiciones políticas, advertencias a los aliados históricos de Estados Unidos y duras críticas a las políticas de Europa en materia cultural y migratoria.

El discurso de Trump en Davos, con críticas a Europa

Desde el inicio de su intervención, Trump dejó en claro que su mensaje no sería conciliador. Ante un auditorio repleto de dirigentes europeos, el presidente estadounidense sostuvo que el Viejo Continente “no está yendo en la dirección correcta” y aseguró que varios países ya no son reconocibles si se los compara con lo que eran hace apenas una década.

En ese contexto, centró buena parte de sus críticas en las políticas migratorias adoptadas por distintos gobiernos europeos, a las que responsabilizó por cambios culturales que, según consideró, erosionan la identidad y la estabilidad de esas sociedades.

En esa misma línea, Trump afirmó que Europa había “creado una cultura” en los últimos diez años que ahora se volvía en su contra, según declaraciones recogidas en tiempo real por NBC News.

Asimismo, sostuvo que lo que ocurre es “horrible” y que los propios europeos están “destruyéndose a sí mismos”, incluso en lugares que calificó como “hermosos” y de gran valor histórico.

Migración, identidad y seguridad: el eje de las críticas de Trump a Europa

El mandatario estadounidense vinculó directamente el rumbo migratorio de Europa con problemas de seguridad y cohesión social. Según explicó, varios países habían permitido el ingreso de grandes grupos de personas provenientes de “poblaciones muy diferentes”, sin evaluar adecuadamente las consecuencias a largo plazo.

Trump criticó la política migratoria europea y sostuvo que esto destruyó su cultura Markus Schreiber - AP

Para Trump, esta decisión habría generado tensiones internas y una pérdida de control que, a su juicio, hoy se manifiesta en crisis políticas y sociales.

En su discurso, remarcó que Estados Unidos siguió un camino distinto, al apostar por fronteras fuertes y controles estrictos. En tanto, sugirió que Europa debería replantear su enfoque si quiere evitar un deterioro mayor.

Las definiciones de Trump sobre Groenlandia, la OTAN y las tensiones con los aliados

Durante su discurso, Trump también volvió a referirse a Groenlandia, uno de los temas más controversiales de su agenda internacional. En específico, señaló que el control de ese territorio es un “interés central de seguridad nacional” para EE.UU.

Por otro lado, criticó el bajo gasto en defensa de Dinamarca dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y llamó a iniciar negociaciones “inmediatas” para discutir el futuro de la isla.

Aunque afirmó que no quiere utilizar la fuerza para adquirir Groenlandia, dejó una advertencia al señalar que, si Estados Unidos decidiera hacerlo, sería “imparable”.

En Davos, Trump sostuvo que no quiere tomar Groenlandia por la fuerza MANDEL NGAN - AFP

Los mensajes de Trump sobre Canadá, Ucrania y Venezuela

En otro tramo de su exposición, Trump se refirió a Canadá y aseguró que el país “vive gracias a Estados Unidos”. En tanto, indicó que el sistema de defensa que planea implementar, conocido como “Golden Dome”, protegería automáticamente a su vecino del norte y reprochó al primer ministro canadiense, Mark Carney, por no mostrar suficiente gratitud.

Al hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmó que había “heredado un desastre” y reiteró que el conflicto no habría comenzado si él hubiera sido presidente.

Finalmente, mencionó a Venezuela y sostuvo que los líderes del país sudamericano estaban dispuestos a “hacer un trato” con Estados Unidos tras el ataque de fuerzas especiales.

Asimismo, expresó que las principales compañías petroleras colaboran con su administración y describió ese proceso como una muestra de fortaleza de su política exterior.