“Good Moral Character”: la guía oficial del Uscis y en qué casos se niega la nacionalidad a inmigrantes en EE.UU.

El buen carácter moral (GMC, por sus siglas en inglés).es uno de los requisitos indispensables investigados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para obtener la ciudadanía estadounidense. En caso de cometer un delito grave, se puede obstaculizar el trámite mediante esta vía.

En qué consiste el buen carácter moral, según el Uscis

Al solicitar la naturalización por medio del Formulario N-400, la persona debe demostrar que fue y ha sido una persona buena conducta moral.

El peticionario debe demostrar su buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud Freepik

En ese sentido, el peticionario debe demostrar su buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta el momento de prestar el Juramento de Lealtad en la ceremonia de ciudadanía.

En qué casos se veta la ciudadanía estadounidense

De acuerdo con el Manual de Políticas del Uscis, hay tres acciones que obstaculizan la naturalización mediante el buen carácter moral. Estas son:

Asesinato

A los solicitantes que hayan sido condenados por asesinato en cualquier momento se le prohíbe de manera permanente establecer un buen carácter moral (GMC) para la naturalización.

Las personas condenadas por asesinato ya no cumplen con los requisitos del buen carácter moral (GMC) Freepick

Delito grave agravado

En 1990, Uscis determinó que una persona condenada por “delito grave agravado” no podía demostrar el GMC para obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, dicha condena no implica una prohibición absoluta a naturalizarse.

En estos casos, el funcionario debe considerar la gravedad del delito y su integridad moral actual para determinar si cumple con el requisito. Si las acciones del peticionario no reflejan un cambio en su conducta, es posible que no se aplique el GMC.

Algunos de los delitos graves agravados considerados por Uscis son:

Tráfico ilícito de sustancias controladas

Tráfico ilícito de armas de fuego o dispositivos destructivos

Delitos de lavado de dinero ( más de US$10.000 ).

). Delito de robo (pena de prisión de al menos 1 año).

Fraude de pasaporte y documentos (pena de prisión de al menos un año).

No comparecer ante el tribunal (delito castigado con al menos 2 años de cárcel).

Delitos de fraude o engaño o evasión fiscal (más de $10.000).

Persecución o violaciones graves de la libertad religiosa

El peticionario debe proporcionar cualquier evidencia o documentación que respalde la afirmación de que no es inelegible para la naturalización debido a su participación en actos de carácter religioso que pudieran ser cuestionados.

Las actividades en contra de las religiones puede afectar su naturalización GETTY IMAGES

Algunos de estos actos son las persecuciones nazis, genocidios, torturas extrajudiciales y otras violaciones contra la libertad religiosas como las detenciones prolongadas sin cargos.

Prohibiciones condicionales

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) incluyen prohibiciones a la GMC que no son permanentes y le permiten al inmigrante naturalizarse si demuestra buena conducta moral.

Estas prohibiciones se activan por actos, delitos, actividades, circunstancias o condenas específicas dentro del plazo legal para la naturalización. Algunas son:

Encarcelamiento por 180 días.

Falso testimonio bajo juramento.

Dos o más condenas por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

Adulterio.

Qué evalúa el Uscis para obtener la naturalización

Además de evaluar si la persona realizó algún tipo de actividad ilícita, el Uscis evalúa las acciones previas realizadas por la persona durante período legal establecido. Entre ellas se encuentran:

Vínculos familiares y antecedentes.

familiares y antecedentes. Ausencia o presencia de otros antecedentes penales .

. Educación.

Historial laboral.

Otros comportamientos respetuosos de la ley (por ejemplo, cumplir con las obligaciones financieras, pagar impuestos ).

). Participación comunitaria.

Credibilidad del solicitante.

Tiempo de residencia en Estados Unidos.

El Uscis también toma en cuenta las contribuciones positivas a las comunidades de los solicitantes en lugar de simplemente la ausencia de mala conducta.

El Uscis toma en cuenta las contribuciones a la comunidad del solicitante para obtener la ciudadanía por buena conducta moral Wilfredo Lee - AP

“Restablecimos la práctica de realizar investigaciones vecinales a los potenciales nuevos ciudadanos para verificar sus afirmaciones y obtener una visión completa de su carácter”, señaló la agencia en un comunicado.