Las nuevas tarifas del Uscis que entran en vigor en 2025: cuánto costará un trámite clave para los migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en las tarifas de ciertos trámites migratorios que entró en vigor el 13 de noviembre de 2025. Los solicitantes del programa de inversionistas inmigrantes EB-5 deben abonar los nuevos montos a partir de una fecha determinada.

Cuánto cuesta solicitar el programa EB-5 para inmigrantes inversionistas, según el Uscis

El Uscis informó que publicó una nueva edición del desglose de tarifas, bajo el formulario G-1055, el 14 de noviembre pasado. En ese momento, se realizaron cambios en los costos de presentación en las solicitudes del programa EB-5 para inversionistas inmigrantes con respecto a las implementadas el 1º de abril de 2024.

Los peticionarios que realicen este tipo de trámites hasta el 26 de noviembre podrán abonar el monto correspondiente tanto a las tarifas actuales como a las que estuvieron vigentes entre el 1º de abril de 2024 y el 13 de noviembre pasado. En esa fecha, se promulgó la orden judicial sobre la suspensión de las tarifas publicadas después del 31 de marzo del año pasado.

Los trámites y la actualización en sus costos vigentes son:

Formulario I-526 (inversionista independiente): US$3675 . Cuando entre en vigor el aumento suspendido, aumentará a US$11.160 .

(inversionista independiente): . Cuando entre en vigor el aumento suspendido, aumentará a . Formulario I-526E (inversionista de centro regional): US$3675 . El aumento previsto también es de US$11.160 , pero por ahora en pausa.

(inversionista de centro regional): . El aumento previsto también es de , pero por ahora en pausa. Formulario I-829 (remover condiciones de residencia permanente): US$3750 . El aumento hasta US$9525 está en espera.

(remover condiciones de residencia permanente): . El aumento hasta está en espera. Formulario I-956 (designación de centro regional): US$17.795 . El aumento previsto es de US$47.695 , pero por ahora no está vigente.

(designación de centro regional): . El aumento previsto es de , pero por ahora no está vigente. Formulario I-956F (aprobación de inversión en una empresa comercial): US$17.795 . El aumento hasta US$47.695 fue frenado por la orden judicial.

(aprobación de inversión en una empresa comercial): . El aumento hasta fue frenado por la orden judicial. Formulario I-956G (declaración anual del centro regional): US$3035. El aumento hasta US$4470 está suspendido.

Requisitos para solicitar el programa de inversionistas inmigrantes EB-5 ante el Uscis

Este tipo de visa está destinada a migrantes inversionistas que cumplan dos criterios esenciales, que son:

Realizar una inversión necesaria en una empresa comercial en Estados Unidos.

Crear y mantener 10 puestos de empleo permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados.

Este estatus legal permite una vía de acceso a la residencia permanente o green card, así como para los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los titulares.

Cómo acceder a la green card a través de la visa EB-5

Para obtener la visa EB-5, se debe presentar el formulario I-526 o el correspondiente y, luego de ser aprobada, se puede emitir la petición para acceder a la green card.

La agencia federal detalló que, una vez se posea la visa de inmigrante, se puede presentar el formulario I-485, Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus, junto con el formulario de EB-5 mientras se encuentre el trámite pendiente o tras su aprobación.

En tanto, el organismo resaltó que emitirá la residencia permanente condicional al inversionista EB-5 y a sus familiares en un período de dos años.