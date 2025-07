Green card: qué documento necesito para viajar fuera de EE.UU. y volver sin problema

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica el procedimiento que deben seguir los residentes permanentes legales, que tiene una green card, si necesitan viajar fuera de Estados Unidos. La agencia también precisa qué documentos se necesitan para volver sin problemas.

Con green card: ¿qué documentos necesito para reingresar a Estados Unidos?

El Uscis indica que en general, para salir a otro país, un titular de green card deberá presentar el pasaporte de su nación de origen o un documento de viaje de refugiado. Además, el país que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida, como, presentar una visa.

Al llegar al puerto de entrada, un oficial de la CBP revisará la tarjeta de residente permanente y toda la documentación presentada U.S Customs and Border Protection

Al momento de regresar a Estados Unidos, luego de un viaje corto al extranjero, el residente permanente necesitará presentar su green card para evitar problemas.

Sin embargo, la agencia advierte que al llegar al puerto de entrada, será el oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el que revisará toda la documentación que se presente, como el pasaporte, identificación de ciudadano extranjero o licencia de conducir de EE.UU., y determinará si puede entrar al país.

¿Salir de EE.UU. afecta el estatus de residente permanente?

“Los residentes permanentes son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes temporales o breves no afectan su estatus de residente permanente”, precisa el Uscis.

No obstante, si las autoridades determinan que titular de la green card no tiene intención de residir permanentemente en Estados Unidos, se considerará que abandonó el estatus. Una regla que utilizan es si el residente no ha estado en el país por más de un año.

Usualmente, los viajes de un residente permanente, por poco tiempo, no afectan su estatus Freepik

La agencia también señala que el oficial de la CBP podría considerar otros criterios para autorizar la entrada al país, como si se mantuvo relación con familiares y la comunidad, se tiene un empleo, se pagaron impuestos, o de alguna forma se declara la intención de regresar.

Otros factores que pudieran considerarse incluyen:

Mantener una dirección de correo postal en Estados Unidos.

Tener cuentas de banco y una licencia de conducir válida.

Retuvo una propiedad o la operación de un negocio en Estados Unidos.

Cualquier otra evidencia que respalde la naturaleza de la ausencia temporal.

¿Qué hacer si el viaje dura más de un año?

Si un residente permanente planea ausentarse de EE.UU. por más de un año, se aconseja que solicite un Permiso de Reingreso mediante el formulario I-131. Obtenerlo antes de salir permite solicitar admisión durante el tiempo de validez del documento sin tener que obtener una visa.

Sin embargo, el Uscis explica que el permiso no garantiza la entrada al regreso, ya que primero se debe ser considerado como admisible. “De todas formas, le ayudará a demostrar su intención de residir permanentemente en Estados Unidos”.

Si un residente permanente planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, es recomendable que solicite un Permiso de Reingreso Freepik

Para quienes permanecen fuera de EE.UU. por más de dos años, es importante que sepan que cualquier permiso de reingreso que se haya obtenido previo a la partida habrá expirado. En este caso, es aconsejable solicitar, en la embajada estadounidense o un consulado, una visa de residente que regresa (SB-1).

El solicitante SB-1 tendrá que demostrar elegibilidad para una visa de inmigrante y necesitará un examen médico. Existe una excepción a este proceso para el cónyuge o hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. o un empleado civil del gobierno que trabaje en el extranjero bajo órdenes oficiales.