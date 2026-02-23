Todas las leyes firmadas por Greg Abbott en Texas que entran en vigor en abril 2026

Aunque en abril formalmente no comienza a regir ninguna nueva ley completa, sí entrarán en vigor ciertos artículos de la SB 9. La normativa, que tiene la firma del gobernador Greg Abbott, modifica el sistema de fianzas en ciertos delitos y aplica cambios a la etapa inicial de los procedimientos judiciales. Las disposiciones 17.021(b) y 17.027(a) y (a-1) son las que se activarán en el cuarto mes del año.

Qué cambia en abril con la ley SB 9 sobre fianzas en Texas

De manera global, la SB 9 modifica distintos aspectos del sistema de fianzas y propone nuevas reglas para el procesamiento de ciertos delitos.

Dentro del propósito general, cada sección de la ley se enfoca en cuestiones particulares.

Según el texto, los artículos 17.021(b) y 17.027(a) y (a-1) establecen los siguientes puntos:

Sistema de informe de seguridad pública : debe generar reportes que contengan información crítica sobre el acusado antes de que se fije una fianza . Esto incluye ciertos datos básicos del caso, elegibilidad, historial criminal detallado y factores de riesgo.

Un juez de Texas no puede depender únicamente de este informe para tomar una decisión sobre la libertad bajo caución. Además, el esquema no puede incluir puntuaciones de riesgo ni hacer recomendaciones sobre el monto de la fianza.

Los funcionarios relevantes de los condados deben poder acceder al sistema de forma gratuita. Allí, es obligatorio recopilar datos anuales sobre cuántas fianzas se fijaron, las categorías de delitos y los tipos de montos fijados. Además, debe poder incorporarse a los mecanismos tecnológicos locales.

Determina qué ocurre en caso de delitos graves cometidos en libertad bajo caución. Si el nuevo delito se cometió en el mismo condado, solo el mismo tribunal puede imponer un nuevo monto; si ocurre en uno nuevo, se debe enviar una notificación electrónica al original.

Establece que los jueces no pueden dictar libertad bajo fianza para ciertos casos de riesgo, entre los que se incluyen personas con dos o más condenas por delitos graves y acusados con una orden de detención migratoria.

Qué establece la ley SB 9 firmada por Greg Abbott

Más allá de los artículos, de manera general, la nueva norma del Estado impone lo siguiente:

La creación del mencionado sistema de informe de seguridad pública .

. Restricciones a los magistrados y disposiciones sobre los delitos graves ocurridos bajo fianza.

magistrados y disposiciones sobre los delitos graves ocurridos bajo fianza. El derecho del Estado a apelar una fianza aplicada si el fiscal considera que el monto es demasiado bajo.

si el fiscal considera que el monto es demasiado bajo. Regulación y obligación de presentar informes para organizaciones de fianza caritativa .

para . Detalla los derechos de las víctimas al fijar montos para acusados de crímenes.

de crímenes. Los plazos para ingresar datos sobre las condiciones de los programas de intervención previa al juicio.

Cuándo entra en vigor completamente la SB 9 en Texas

A diferencia de la mayoría de las nuevas leyes, que suelen tener una fecha unificada, esta normativa se activa por tramos. Además de la fecha dispuesta del 1° de abril para ciertos artículos, ya el 1° de enero comenzaron a regir las primeras disposiciones.

El 1° de septiembre se activarán todas las disposiciones restantes y desde esa fecha la SB 9 estará en vigor de manera completa.