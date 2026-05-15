Pasaporte americano rechazado en EE.UU.: la práctica común por la que pueden no aprobar el trámite

El Departamento de Estado de EE.UU. volvió a insistir sobre una práctica cada vez más frecuente y que genera inconvenientes en las solicitudes de pasaportes americanos: el uso de inteligencia artificial, filtros digitales y herramientas de edición para modificar la foto del documento.

La advertencia del Departamento de Estado sobre las fotos editadas con IA

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado publicó un mensaje en X para quienes están por iniciar o renovar su documentación. Allí recordó que no deben utilizarse herramientas de inteligencia artificial ni programas de edición digital para alterar la fotografía del pasaporte.

El Departamento de Estado recordó que no se debe usar IA o filtros digitales en las fotos para el pasaporte x.com/TravelGov

Según la comunicación oficial de TravelGov en X, las autoridades no aceptarán imágenes editadas o filtradas. Además, remarcaron que la foto tiene que ser reciente —tomada dentro de los últimos seis meses— y representar fielmente la apariencia actual de la persona.

El mensaje explica que agentes de la TSA o de la CBP deben poder identificar claramente al titular mediante la imagen presentada. De acuerdo con esa publicación, enviar una fotografía mejorada digitalmente puede generar importantes retrasos en la tramitación.

Los requisitos oficiales para la foto del pasaporte

En el portal oficial del Departamento de Estado se especifica que las fotografías deben cumplir una serie de condiciones técnicas y visuales precisas. El objetivo es garantizar que la imagen permita identificar correctamente al titular y pueda ser utilizada por los sistemas de control migratorio y seguridad.

El Departamento de Estado explica cómo debe verse una foto del pasaporte x.com/TravelGov

Entre las principales exigencias para las fotos del pasaporte estadounidense aparecen las siguientes:

Debe enviarse una fotografía a color.

La imagen tiene que haber sido tomada dentro de los últimos seis meses.

El rostro debe verse claramente y sin obstrucciones.

No se pueden usar filtros, aplicaciones de edición, software de computadora ni inteligencia artificial.

La persona debe mirar directamente a la cámara, sin inclinar la cabeza.

Los anteojos deben retirarse para la fotografía.

El fondo tiene que ser blanco o blanco roto, sin sombras, texturas ni líneas.

Las autoridades también detallan parámetros específicos relacionados con la calidad y el tamaño de la imagen. La foto correcta para un pasaporte estadounidense debe medir 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm). Además, la cabeza debe ocupar entre 1 y 1 3/8 pulgadas (25 - 35 mm), medidas tomadas desde la parte inferior del mentón hasta la parte superior de la cabeza.

El Departamento de Estado aclara que la imagen debe imprimirse en papel fotográfico mate o brillante y tener alta resolución. Fotografías borrosas, pixeladas o granuladas pueden derivar en observaciones. Asimismo, se rechazan copias escaneadas, fotocopias y fotos dañadas con manchas, arrugas, perforaciones o marcas visibles.

Expresión facial, iluminación y vestimenta: otros factores clave para elegir la foto del pasaporte

La guía oficial también dedica un apartado especial a la postura y expresión facial. Las autoridades recomiendan mantener una expresión neutra, con ambos ojos abiertos y la boca cerrada. Aunque en las preguntas frecuentes se aclara que es posible sonreír, la imagen igualmente debe conservar rasgos claramente identificables y evitar exageraciones en la expresión.

El Departamento de Estado tiene en su portal web una serie de ejemplos sobre cómo debe verse una foto del pasaporte travel.state.gov

Otro punto central es la iluminación. El Departamento de Estado advierte que una luz demasiado intensa puede sobreexponer la imagen, mientras que una iluminación insuficiente puede oscurecer rasgos faciales importantes. También se señala que las luces laterales o cenitales suelen provocar sombras que dificultan la identificación del solicitante.

Respecto de la vestimenta, las reglas son estrictas. No está permitido utilizar uniformes, ropa que parezca uniforme ni prendas con estampado camuflado. Tampoco pueden usarse auriculares ni dispositivos manos libres inalámbricos durante la toma de la fotografía.

En relación con sombreros y coberturas para la cabeza, la normativa establece que deben retirarse, salvo en casos religiosos o médicos.