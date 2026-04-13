House File 2513: avanza el proyecto de ley que busca limitar la visa H-1B en universidades desde el 1 de julio

Una iniciativa legislativa avanza en el estado de Iowa con el objetivo de restringir la contratación de profesionales extranjeros con visa H-1B en universidades. La medida genera debate entre legisladores, académicos y trabajadores.

Qué establece el proyecto de ley sobre la visa H-1B

El proyecto de ley House File 2513 busca establecer una prohibición estricta para que las instituciones de educación superior en Iowa contraten a ciertos profesionales extranjeros.

Esta categoría de visa se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado en EE.UU. iStock

Entre los puntos clave que este proyecto busca implementar se encuentran:

Restricción de contratación : prohibiría que las instituciones educativas firmen contratos de empleo, a partir del 1° de julio , con personas que posean una visa H-1B y sean ciudadanos de países designados por el gobierno federal como adversarios extranjeros o estados patrocinadores del terrorismo .

: prohibiría que las instituciones educativas firmen contratos de empleo, , con personas que posean una y sean ciudadanos de países designados por el gobierno federal como . Se aplicaría a ciudadanos de naciones como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Siria .

. Instituciones alcanzadas : afectaría a las tres universidades públicas regidas por la Junta de Regentes (Universidad de Iowa, Universidad Estatal de Iowa y Universidad del Norte de Iowa).

: afectaría a las tres universidades públicas regidas por la Junta de Regentes (Universidad de Iowa, Universidad Estatal de Iowa y Universidad del Norte de Iowa). Además, también impactaría en los colegios comunitarios del estado e instituciones privadas de educación superior que otorguen títulos.

Los defensores del proyecto sostienen que estas limitaciones son necesarias para proteger la investigación sensible en las universidades y salvaguardarlas contra el espionaje y la influencia de gobiernos extranjeros.

“¿De verdad creen que deberíamos tener miembros del Partido Comunista Chino impartiendo clases de economía, ciencias políticas o gobierno en nuestras universidades?”, cuestionó el representante estatal republicano Skyler Wheeler, quien dirigió el proyecto de ley, según lo retomado por Iowa Public Radio.

“¿De verdad creen que deberíamos permitir que personas de Rusia o Irán influyan en los futuros votantes de este país? Yo no”, agregó.

El estatus del proyecto de ley que busca limitar la visa H-1B en universidades

Actualmente, la propuesta se encuentra bajo análisis en la cámara alta, donde fue derivada a un comité vinculado al área laboral.

De prosperar, la normativa establecería límites a la contratación de determinados trabajadores extranjeros en universidades, colegios comunitarios y centros educativos privados del estado.

El proyecto de ley busca imponer restricciones estrictas a la contratación de profesionales extranjeros con visas H-1B en las instituciones de educación superior del estado 123RF

Seguridad y empleo local: los argumentos a favor del proyecto de ley

Los impulsores del proyecto sostuvieron que la medida apunta a resguardar investigaciones consideradas sensibles dentro del ámbito académico.

También plantearon que la normativa permitiría reducir riesgos vinculados al acceso a información estratégica por parte de gobiernos extranjeros.

“No queremos arriesgarnos con eso (las actividades de espionaje). Creo que, sinceramente, tenemos argumentos para no tener siquiera el programa de visas H-1B”, señaló el representante republicano Taylor Collins, quien propuso el proyecto de ley. “Preferiría contratar a estadounidenses”, dijo.

Las críticas al proyecto de ley

Sectores académicos y asociaciones profesionales cuestionaron la propuesta por considerar que introduce criterios basados en el país de origen.

“Esa podría convertirse en la primera ley discriminatoria del estado… y no dejará bien parado a Iowa”, dijo Dongwang Liu, presidente de la Asociación China del Área de Iowa City, a KWQC.

También advirtieron sobre posibles consecuencias en el financiamiento científico, ya que investigadores extranjeros han participado en la obtención de recursos para proyectos en salud, agricultura y tecnología.

Manifestantes se reunieron en el Capitolio de Iowa para pedir a los legisladores que reconsideren el proyecto de ley Facebook Iowans For Brighter Future

“US$100 millones en la financiación de la investigación obtenida por científicos chinos de Iowa”, detallaron las organizaciones en su sitio web en contra del proyecto de ley.

“Profesores e investigadores chinos que anteriormente contaban con visa H-1B realizan importantes contribuciones al ecosistema de investigación de Iowa, ayudando a atraer una importante inversión federal al estado”, explicaron.

Qué es la visa H-1B y cómo funciona en EE.UU.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa H-1B permite a profesionales extranjeros trabajar de manera temporal en EE.UU. en ocupaciones que requieren conocimientos especializados.

Este tipo de permiso se otorga a trabajadores con formación académica en áreas específicas, lo que incluye investigación, ingeniería, salud y tecnología.

El sistema establece cupos anuales y contempla requisitos vinculados a la formación, experiencia y relación laboral con empleadores autorizados.

Para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por el Senado estatal y luego remitido a la gobernación para su firma.

Si completa ese proceso, entraría en vigencia el 1° de julio, según lo establecido en el texto legislativo.